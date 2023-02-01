Маляр: Враг пытается расширить географию наступления на лиманском и продолжает наступление на бахмутском, авдеевском, новопавловском направлениях

"На востоке продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается расширить географию наступления на лиманском направлении. Предпринимает мощные попытки прорвать нашу оборону. Несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают наступательные действия также на бахмутском, авдеевском, новопавловском направлениях", – написала она.

Маляр отметила, что оккупанты пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Наши воины защищают каждый сантиметр украинской земли в условиях превосходства врага в количестве бойцов и вооружении. Отбивают атаки врага и пытаются удержать оборону. Все при таких условиях является успехом – ведь мы используем наши силы и ресурсы по максимуму и даже больше. И каждый день сопротивления, лишения врага возможности рассредоточить силы, уничтожения его техники и личного состава – это еще один героический день, приближающий нас к победе. Даже когда не все сразу удается и нужно время. Мы обязательно победим в этой войне. Но путь к победе – это наш общий путь. Каждого гражданина Украины", – заявила замминистра.