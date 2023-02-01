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Спикер Совета Федерации Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной "без предварительных условий"

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Позиция РФ, которая напала на Украину, "четкая, внятная и прозрачная", отметила Матвиенко
Позиция РФ, которая напала на Украину, "четкая, внятная и прозрачная", отметила Матвиенко
Фото: council.gov.ru

Россия, которая в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину, "готова к переговорам" по прекращению войны.

Об этом 1 февраля заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, ее цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

По словам Матвиенко, позиция РФ "четкая, внятная и прозрачная".

"Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры", – сказала спикер Совфеда РФ.

Матвиенко отметила, что в Москве якобы "не видят", что Украина готова к таким "реальным переговорам".

При этом она добавила, что наращивание поставок оружия со стороны США не является призывом к миру.

31 января в Белом доме анонсировали дополнительную помощь Украине в сфере безопасности в скором времени. Пока – без истребителей F-16. По данным СМИ, новый пакет помощи США Украине будет включать дальнобойные ракеты до 150 км.

Президент США Джо Байден пообещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским потребности Украины в оружии.

В НАТО считают, что военная поддержка Украины может создать условия для мирного урегулирования войны против РФ.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

Россия не настроена ни на какие переговоры, и так было еще до полномасштабного вторжения, считает Зеленский. Он заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров, поскольку глава Кремля "говорит одно, а делает другое".

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Валентина Матвиенко, переговоры, военная помощь, Совет Федерации, ультиматум, война России против Украины, спикер
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