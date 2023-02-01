Спикер Совета Федерации Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной "без предварительных условий"

Об этом 1 февраля заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, ее цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

По словам Матвиенко, позиция РФ "четкая, внятная и прозрачная".

"Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры", – сказала спикер Совфеда РФ.

Матвиенко отметила, что в Москве якобы "не видят", что Украина готова к таким "реальным переговорам".

При этом она добавила, что наращивание поставок оружия со стороны США не является призывом к миру.

31 января в Белом доме анонсировали дополнительную помощь Украине в сфере безопасности в скором времени. Пока – без истребителей F-16. По данным СМИ, новый пакет помощи США Украине будет включать дальнобойные ракеты до 150 км.

Президент США Джо Байден пообещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским потребности Украины в оружии.

В НАТО считают, что военная поддержка Украины может создать условия для мирного урегулирования войны против РФ.