Премьер Израиля заявил о готовности стать посредником между Украиной и РФ, если его попросят об этом США

По его словам, Израиль сохраняет отношения с Россией, потому что она контролирует небо в соседней Сирии и закрывает глаза на израильские удары по целям израильской армии в Иране.

Отвечая на вопрос, может ли правительство Нетаньяху оказать помощь Украине, например, с системами противоракетной защиты "Железный купол", он сказал, что "конечно, думает над этим".

Премьер сообщил, что США перебросили "некоторый арсенал артиллерийских орудий", который размещался в Израиле, в Украину, и назвал операции еврейского государства против Ирана частью аналогичных усилий.

"США только что забрали большую часть израильских боеприпасов и передали их Украине. Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь, против производства оружия Ираном, которое используется против Украины", – сказал он.

Также Нетаньяху отметил, что в начале вторжения РФ в Украину он получил предложение выступить неофициальным посредником, но не стал этого делать, поскольку он тогда был в оппозиции. Но сейчас премьер готов вернуться к этому вопросу, если об этом попросят стороны войны и США.

"Я в политике достаточно долго, чтобы знать, что должно быть правильное время и правильные обстоятельства. Если они возникнут, я обязательно рассмотрю этот вариант", – сказал он.