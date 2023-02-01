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Премьер Израиля заявил о готовности стать посредником между Украиной и РФ, если его попросят об этом США

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Нетаньяху дал интервью CNN
Нетаньяху дал интервью CNN
Фото: .gov.il

Израиль рассматривает военную помощь Украине и готов выступить в качестве посредника в переговорах. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в интервью американскому каналу CNN, опубликованном в YouТube 1 февраля.

По его словам, Израиль сохраняет отношения с Россией, потому что она контролирует небо в соседней Сирии и закрывает глаза на израильские удары по целям израильской армии в Иране.

Отвечая на вопрос, может ли правительство Нетаньяху оказать помощь Украине, например, с системами противоракетной защиты "Железный купол", он сказал, что "конечно, думает над этим".

Премьер сообщил, что США перебросили "некоторый арсенал артиллерийских орудий", который размещался в Израиле, в Украину, и назвал операции еврейского государства против Ирана частью аналогичных усилий.

"США только что забрали большую часть израильских боеприпасов и передали их Украине. Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь, против производства оружия Ираном, которое используется против Украины", – сказал он.

Также Нетаньяху отметил, что в начале вторжения РФ в Украину он получил предложение выступить неофициальным посредником, но не стал этого делать, поскольку он тогда был в оппозиции. Но сейчас премьер готов вернуться к этому вопросу, если об этом попросят стороны войны и США.

"Я в политике достаточно долго, чтобы знать, что должно быть правильное время и правильные обстоятельства. Если они возникнут, я обязательно рассмотрю этот вариант", – сказал он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.

27 января израильский посол в Германии Рон Просор заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, что Израиль поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии намного больше, чем это известно общественности.

Теги: США, Иран, Израиль, Сирия, Биньямин Нетаньяху, переговоры, военная помощь, Железный купол, война России против Украины
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