Премьер Израиля заявил о готовности стать посредником между Украиной и РФ, если его попросят об этом США

По его словам, Израиль сохраняет отношения с Россией, потому что она контролирует небо в соседней Сирии и закрывает глаза на израильские удары по целям израильской армии в Иране.
Отвечая на вопрос, может ли правительство Нетаньяху оказать помощь Украине, например, с системами противоракетной защиты "Железный купол", он сказал, что "конечно, думает над этим".
Премьер сообщил, что США перебросили "некоторый арсенал артиллерийских орудий", который размещался в Израиле, в Украину, и назвал операции еврейского государства против Ирана частью аналогичных усилий.
"США только что забрали большую часть израильских боеприпасов и передали их Украине. Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь, против производства оружия Ираном, которое используется против Украины", – сказал он.
Также Нетаньяху отметил, что в начале вторжения РФ в Украину он получил предложение выступить неофициальным посредником, но не стал этого делать, поскольку он тогда был в оппозиции. Но сейчас премьер готов вернуться к этому вопросу, если об этом попросят стороны войны и США.
"Я в политике достаточно долго, чтобы знать, что должно быть правильное время и правильные обстоятельства. Если они возникнут, я обязательно рассмотрю этот вариант", – сказал он.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.
Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.
27 января израильский посол в Германии Рон Просор заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, что Израиль поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии намного больше, чем это известно общественности.