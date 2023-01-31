Израиль работает вместе с США, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие – Нетаньяху

Нетаньяху отметил, что визит Блинкена "приходится на важное время, когда многие в международном сообществе [...] увидели истинное лицо Ирана".

"Они видели варварство этого режима по отношению к собственному народу. Они видели, как он экспортирует агрессию за пределы своих границ и за пределы Ближнего Востока, и я думаю, существует общее мнение, что этот режим не должен приобретать ядерное оружие. У нас были очень хорошие дискуссии о выработке общей политики в попытке работать вместе, чтобы предотвратить опасность. Я могу снова повторить то, что вы слышали от меня много раз: наша политика и моя политика заключается в том, чтобы сделать все, что в силах Израиля, чтобы не допустить приобретения Ираном ядерного оружия и средств его доставки. Так и останется. Но очевидно, что тот факт, что мы и Соединенные Штаты работаем вместе, важен и для достижения этой общей цели", – заявил политик.