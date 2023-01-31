ГОРДОН
 
 
МИР

Израиль работает вместе с США, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие – Нетаньяху

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нетаньяху: Режим в Иране не должен приобретать ядерное оружие
Нетаньяху: Режим в Иране не должен приобретать ядерное оружие
Фото: EPA

Режим в Иране не должен получить ядерное оружие. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 января на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме, текстовую версию опубликовала пресс-служба Госдепартамента США.

Нетаньяху отметил, что визит Блинкена "приходится на важное время, когда многие в международном сообществе [...] увидели истинное лицо Ирана".

"Они видели варварство этого режима по отношению к собственному народу. Они видели, как он экспортирует агрессию за пределы своих границ и за пределы Ближнего Востока, и я думаю, существует общее мнение, что этот режим не должен приобретать ядерное оружие. У нас были очень хорошие дискуссии о выработке общей политики в попытке работать вместе, чтобы предотвратить опасность. Я могу снова повторить то, что вы слышали от меня много раз: наша политика и моя политика заключается в том, чтобы сделать все, что в силах Израиля, чтобы не допустить приобретения Ираном ядерного оружия и средств его доставки. Так и останется. Но очевидно, что тот факт, что мы и Соединенные Штаты работаем вместе, важен и для достижения этой общей цели", – заявил политик.

Контекст:

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Бывший иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января 2021 года говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

Запасы высокообогащенного урана в Иране при новом правительстве страны выросли в четыре раза, до 10 кг к сентябрю 2021 года, указали в МАГАТЭ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Иран, Израиль, ядерное оружие, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Галина ГРИШИНА
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе G
Алеся БАЦМАН
33-летняя Мишина в глубоком декольте томно прогнулась перед объективом
33-летняя Мишина в глубоком декольте томно прогнулась перед объективом
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Галина ГРИШИНА
"Это как чипсы или попкорн, но круче". Клопотенко рассказал, как приготовить дома хрустящую фасоль
"Это как чипсы или попкорн, но круче". Клопотенко рассказал, как приготовить дома хрустящую фасоль
Галина ГРИШИНА
Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото
Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото
Галина ГРИШИНА
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
Галина ГРИШИНА
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Галина ГРИШИНА
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Галина ГРИШИНА
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (71947)
2
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (57937)
3
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (29189)
4
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (29066)
5
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (28644)
6
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (27447)
7
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (21110)
8
"Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я – нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап (18439)
 
 
 
 