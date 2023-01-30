После взрывов на иранских объектах поверенного в делах Украины вызвали в МИД Ирана. Спикер украинского МИД отреагировал

Николенко: Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: "Не делай другому зла, и себе не навредишь" Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Николенко реагировал на сегодняшнее заявление Тегерана. Согласно сообщению, опубликованном на сайте МИД Ирана, временного поверенного в делах Украины в Иране сегодня вызвали в МИД страны из-за публикации "странной и необъективной" позиции советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о взрыве на иранском оборонном объекте.

Тегеран потребовал "официальных и немедленных объяснений от украинского правительства по этому поводу".

Спикер МИД Украины напомнил, что Киев неоднократно предупреждал Тегеран о последствиях поддержки российской агрессии.

"Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: "Не делай другому зла, и себе не навредишь", – написал Николенко.