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После взрывов на иранских объектах поверенного в делах Украины вызвали в МИД Ирана. Спикер украинского МИД отреагировал

Николенко: Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: "Не делай другому зла, и себе не навредишь"
Николенко: Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: "Не делай другому зла, и себе не навредишь"
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Украине неизвестна причина взрывов, произошедших в Иране. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в Facebook 30 января.

Николенко реагировал на сегодняшнее заявление Тегерана. Согласно сообщению, опубликованном на сайте МИД Ирана, временного поверенного в делах Украины в Иране сегодня вызвали в МИД страны из-за публикации "странной и необъективной" позиции советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о взрыве на иранском оборонном объекте.

Тегеран потребовал "официальных и немедленных объяснений от украинского правительства по этому поводу". 

Спикер МИД Украины напомнил, что Киев неоднократно предупреждал Тегеран о последствиях поддержки российской агрессии. 

"Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: "Не делай другому зла, и себе не навредишь", – написал Николенко. 

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid029cQAp8HpbDcgH22UHgAHXsr1JuafH3Cjv3yAHAcPePUAJY7TvsJrYRQ5TNRHZtNKl

Контекст:

В ночь на 29 января в Иране произошли взрывы на ряде объектов, в том числе, на оборонном предприятии в городе Исфахан, где производят беспилотники, и на крупном заводе по производству моторных масел в городе Шахид-Салиме. 

Минобороны Ирана подтвердило, что на оборонный завод была совершена атака дронами, но заявило, что она была "неудачной". 

Подоляк, комментируя взрывы в Иране, отметил, что "Украина предупреждала". "Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в России: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", – написал он в Twitter.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, МИД Украины, Тегеран, Олег Николенко
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