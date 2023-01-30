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ЕС ввел санкции против иранского производителя дронов

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РФ регулярно обстреливает территорию Украины иранским дронами
РФ регулярно обстреливает территорию Украины иранским дронами
Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

Евросоюз 30 января внес в санкционный список иранскую государственную корпорацию Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), производящую беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

В ЕС объяснили, что беспилотники, которые производит эта компания, Российская Федерация использует в войне против Украины.

"Поэтому HESA несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Осенью 2022-го СМИ сообщали, что Иран готовится в течение "максимум 10 дней" отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, санкции, война, Тегеран, беспилотники, преступление, санкции против Ирана, война России против Украины, Евросоюз, Российская Федерация, ЕС
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