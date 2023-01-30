ЕС ввел санкции против иранского производителя дронов

В ЕС объяснили, что беспилотники, которые производит эта компания, Российская Федерация использует в войне против Украины.

"Поэтому HESA несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в сообщении.