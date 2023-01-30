ЕС ввел санкции против иранского производителя дронов

В ЕС объяснили, что беспилотники, которые производит эта компания, Российская Федерация использует в войне против Украины.
"Поэтому HESA несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в сообщении.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Осенью 2022-го СМИ сообщали, что Иран готовится в течение "максимум 10 дней" отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников.