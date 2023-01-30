Между банками Ирана и России установлена ​​прямая связь – управляющий Центробанка Ирана

Электронные системы передачи финансовых сообщений Ирана (SEPAM) и Банка России (SPFS) теперь связаны.
По словам Фарзина, таким образом был сделан первый шаг к выполнению плана совместных действий по банковскому сотрудничеству между центральными банками двух стран, подписанного в прошлом году.
Он заявил, что "канал между Ираном и остальным миром восстанавливается", и добавил, что иранская банковская сеть также будет иметь прямую связь со 106 другими иностранными банками.
Этот шаг поможет трейдерам и банкам из двух стран "заложить основу для расширения сотрудничества и транзакций, не нарушая санкций", заявил Мохсен Карими, заместитель управляющего CBI по международным делам.
Предполагается, что все иранские банки за границей и иностранные банки, связанные с российской SPFS, в том числе более 100 учреждений в 13 разных странах, смогут общаться и обмениваться сообщениями с банками в Иране.
Агентство Tasnim обратило внимание, что Иран и Россия, в отношении которых действуют американские санкции, в последнее время "укрепили свои двусторонние политические и экономические связи, стремясь противостоять действиям США".
Россия обеспечивает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану в обмен на поставки Тегераном оружия для войны в Украине, сообщил 9 декабря 2022 года американский телеканал NBC. 10 декабря британская разведка отметила, что Иран стал главным военным "покровителем" России. По этим сведениям, РФ хочет получить от Ирана сотни баллистических ракет.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Осенью 2022 года СМИ сообщали, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
Израильский "12 канал" со ссылкой на западную разведку сообщил в конце декабря 2022 года, что в качестве платы за поставку в Россию иранских дронов-камикадзе Тегеран получит от Москвы до 24 истребителей Су-35. Иранские летчики уже учатся летать на таких самолетах, отмечали СМИ.
Пока, по данным украинской военной разведки, Тегеран не поставил России ракет. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале января 2023 года говорил, что переговоры между ними на этот счет, вероятно, идут.