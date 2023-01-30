Между банками Ирана и России установлена ​​прямая связь – управляющий Центробанка Ирана

Электронные системы передачи финансовых сообщений Ирана (SEPAM) и Банка России (SPFS) теперь связаны.

По словам Фарзина, таким образом был сделан первый шаг к выполнению плана совместных действий по банковскому сотрудничеству между центральными банками двух стран, подписанного в прошлом году.

Он заявил, что "канал между Ираном и остальным миром восстанавливается", и добавил, что иранская банковская сеть также будет иметь прямую связь со 106 другими иностранными банками.

Этот шаг поможет трейдерам и банкам из двух стран "заложить основу для расширения сотрудничества и транзакций, не нарушая санкций", заявил Мохсен Карими, заместитель управляющего CBI по международным делам.

Предполагается, что все иранские банки за границей и иностранные банки, связанные с российской SPFS, в том числе более 100 учреждений в 13 разных странах, смогут общаться и обмениваться сообщениями с банками в Иране.

Агентство Tasnim обратило внимание, что Иран и Россия, в отношении которых действуют американские санкции, в последнее время "укрепили свои двусторонние политические и экономические связи, стремясь противостоять действиям США".