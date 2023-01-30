ГОРДОН
 
 
МИР

Блинкен допустил, что США пойдут на военные действия в Иране, чтоб не дать Тегерану получить ядерное оружие

Мы полны решимости Госсекретарь США
Мы полны решимости – Госсекретарь США
Фото: ЕРА

США предпочитают дипломатический путь в решения ядерного вопроса с Ираном, но готовы к любым шагам. Об этом Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью каналу Al Arabiya, текст которого 29 января опубликован на сайте Госдепартамента.

По его словам, Иран сделал невозможным возвращение к условиям ядерной сделки, которая ограничивала разработку атомной бомбы в обмен на снятие с Тегерана международных санкций. В то же время США обращают внимание на возросшие репрессии против иранского народа, которы проводятся действующим режимом, а также его поддержку России в войне с Украиной. 

"Мы по-прежнему считаем, что наиболее эффективный способ справиться с обеспокоенностью международного сообщества по поводу ядерной программы Ирана – это дипломатия. Дипломатия никогда не уходит со стола. Но президент [США Джо] Байден также ясно дал понять, что мы полны решимости не допустить, чтобы Иран приобрел ядерное оружие, и все варианты остаются на столе переговоров, чтобы этого не произошло", – сказал Блинкер.

На уточнение журналиста, включает ли это военный вариант, глава Госдепа повторил: "Все на столе".

29 января Блинкен начал в Каире (Египет) трехдневный визит на Ближний Восток, он посетит также Израиль и Западный берег (регион между Израилем и Иорданией, который относится к палестинской территории). Он намерен проконсультироваться с партнерами по ряду глобальных и региональных приоритетов, включая вторжение России в Украину, Иран и израильско-палестинские отношения, сообщил накануне Госдеп.

Контекст:

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Бывший иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января 2021 года говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

Запасы высокообогащенного урана в Иране при новом правительстве страны выросли в четыре раза, до 10 кг к сентябрю 2021 года, указали в МАГАТЭ.

Теги: Россия, США, Украина, Иран, Госдепартамент США, Энтони Блинкен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, с кем и где была в день свадьбы своего 54-летнего экс-супруга и его 23-летней избранницы-модели
53-летняя Лопес показала, с кем и где была в день свадьбы своего 54-летнего экс-супруга и его 23-летней избранницы-модели
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала свою тренировку с гантелями в присутствии тренера. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала свою тренировку с гантелями в присутствии тренера. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Пока ждешь, когда закипит вода или нагреется обед". Анита Луценко показала простые упражнения, которые можно делать на кухне. Видео
  "Пока ждешь, когда закипит вода или нагреется обед". Анита Луценко показала простые упражнения, которые можно делать на кухне. Видео
Галина ГРИШИНА
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике
Галина ГРИШИНА
Grosu назвала страну, в которую переехала из США на реабилитацию
Grosu назвала страну, в которую переехала из США на реабилитацию
Галина ГРИШИНА
Бывший муж Лопес женился в четвертый раз. Супруга моложе его на 31 год
Бывший муж Лопес женился в четвертый раз. Супруга моложе его на 31 год
Галина ГРИШИНА
  Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео
  Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала
Галина ГРИШИНА
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
Галина ГРИШИНА
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Галина ГРИШИНА
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
Галина ГРИШИНА
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я – нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
Галина ГРИШИНА
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (108123)
2
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем (50031)
3
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (46741)
4
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего (34479)
5
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (34342)
6
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (32132)
7
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (27976)
8
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын (22180)
 
 
 
 