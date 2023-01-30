Блинкен допустил, что США пойдут на военные действия в Иране, чтоб не дать Тегерану получить ядерное оружие

По его словам, Иран сделал невозможным возвращение к условиям ядерной сделки, которая ограничивала разработку атомной бомбы в обмен на снятие с Тегерана международных санкций. В то же время США обращают внимание на возросшие репрессии против иранского народа, которы проводятся действующим режимом, а также его поддержку России в войне с Украиной.

"Мы по-прежнему считаем, что наиболее эффективный способ справиться с обеспокоенностью международного сообщества по поводу ядерной программы Ирана – это дипломатия. Дипломатия никогда не уходит со стола. Но президент [США Джо] Байден также ясно дал понять, что мы полны решимости не допустить, чтобы Иран приобрел ядерное оружие, и все варианты остаются на столе переговоров, чтобы этого не произошло", – сказал Блинкер.

На уточнение журналиста, включает ли это военный вариант, глава Госдепа повторил: "Все на столе".

29 января Блинкен начал в Каире (Египет) трехдневный визит на Ближний Восток, он посетит также Израиль и Западный берег (регион между Израилем и Иорданией, который относится к палестинской территории). Он намерен проконсультироваться с партнерами по ряду глобальных и региональных приоритетов, включая вторжение России в Украину, Иран и израильско-палестинские отношения, сообщил накануне Госдеп.