ГОРДОН
 
 
МИР

Блинкен поехал на Ближний Восток, посетит Израиль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во время визита в Израиль Блинкен поднимет тему помощи Украине
Во время визита в Израиль Блинкен поднимет тему помощи Украине
Фото: EPA

29 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Каир (Египет), откуда начнется его трехдневный визит на Ближний Восток, сообщала пресс-служба Госдепа США.

"Блинкен посетит Египет, Израиль и Западный берег (регион между Израилем и Иорданией, который относится к палестинской территории. – "ГОРДОН") с 29-го по 31 января, чтобы проконсультироваться с партнерами по ряду глобальных и региональных приоритетов, включая вторжение России в Украину, Иран, израильско-палестинские отношения и сохранение  решения израильско-палестинского конфликта, защиту прав человека и демократических ценностей и другие темы", – говорится в сообщении Госдепа.

30 января Блинкен отправится в Израиль. Там он встретится с новым правительством Израиля, в частности с премьер-министром Бенджамином Нетаньяху. Они планируют обсудить межэтнические отношения и переговоры между Израилем и палестинцами, которые зашли в тупик. После чего Блинкен встретится с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом

Агентство Reuters отметило, что его визит проходит на фоне эскалации отношений между израильтянами и палестинцами. 26 января силы безопасности Израиля провели антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Начались бои, в результате которых погибли, по данным Jerusalem Post, по меньшей мере девять палестинцев.

Во время визитов Блинкен повторит призывы США "к спокойствию" и подчеркнет поддержку Вашингтоном решения о создании двух государств, отметила пресс-служба Госдепа. В то же время официальные лица США понимают, что долгосрочные мирные переговоры вряд ли возможны в ближайшее время, добавило Reuters.

Также на повестке дня визита будет помощь Украине. Как отметило Reuters, Украина просила Израиль предоставить ей системы для борьбы с беспилотниками, но Израиль отказал.

Помощь Украине с израильской стороной обговорил также советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан во время своего визита на Ближний Восток в середине января. Тогда Нетаньяху сказал, что пересмотрит израильскую политику в отношении украинско-российской войны, но воздержался от обещаний о прямых поставках оружия Киеву, сообщал Reuters

Контекст:

С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль находится в состоянии конфликта с арабскими странами, несмотря на фактическое расположение в одном регионе. Особенно напряженные отношения у Израиля с палестинцами, которые являются арабами, но не имеют своего собственного государства и территорий. Арабские страны считают Израиль захватчиком Палестины и агрессором.

Палестинская администрация разорвала связи с Израилем в 2020 году из-за плана Нетаньяху по поводу аннексии значительной части Западного берега. Эту территорию палестинцы хотят себе для будущего независимого государства вместе с сектором Газа. Связи восстановили в ноябре, после того как от плана аннексии отказались. 

Теги: США, Украина, Иран, Египет, Израиль, Ближний Восток, Вашингтон, Каир, Энтони Блинкен, Джейк Салливан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
Галина ГРИШИНА
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Галина ГРИШИНА
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
Галина ГРИШИНА
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я – нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
Галина ГРИШИНА
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Галина ГРИШИНА
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
Галина ГРИШИНА
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Галина ГРИШИНА
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Галина ГРИШИНА
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
Галина ГРИШИНА
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (95606)
2
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (84419)
3
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем (48138)
4
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего (33582)
5
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (30424)
6
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (23910)
7
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (19131)
8
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе (18619)
 
 
 
 