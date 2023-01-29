Блинкен поехал на Ближний Восток, посетит Израиль

"Блинкен посетит Египет, Израиль и Западный берег (регион между Израилем и Иорданией, который относится к палестинской территории. – "ГОРДОН") с 29-го по 31 января, чтобы проконсультироваться с партнерами по ряду глобальных и региональных приоритетов, включая вторжение России в Украину, Иран, израильско-палестинские отношения и сохранение решения израильско-палестинского конфликта, защиту прав человека и демократических ценностей и другие темы", – говорится в сообщении Госдепа.

30 января Блинкен отправится в Израиль. Там он встретится с новым правительством Израиля, в частности с премьер-министром Бенджамином Нетаньяху. Они планируют обсудить межэтнические отношения и переговоры между Израилем и палестинцами, которые зашли в тупик. После чего Блинкен встретится с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом

Агентство Reuters отметило, что его визит проходит на фоне эскалации отношений между израильтянами и палестинцами. 26 января силы безопасности Израиля провели антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Начались бои, в результате которых погибли, по данным Jerusalem Post, по меньшей мере девять палестинцев.

Во время визитов Блинкен повторит призывы США "к спокойствию" и подчеркнет поддержку Вашингтоном решения о создании двух государств, отметила пресс-служба Госдепа. В то же время официальные лица США понимают, что долгосрочные мирные переговоры вряд ли возможны в ближайшее время, добавило Reuters.

Также на повестке дня визита будет помощь Украине. Как отметило Reuters, Украина просила Израиль предоставить ей системы для борьбы с беспилотниками, но Израиль отказал.

Помощь Украине с израильской стороной обговорил также советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан во время своего визита на Ближний Восток в середине января. Тогда Нетаньяху сказал, что пересмотрит израильскую политику в отношении украинско-российской войны, но воздержался от обещаний о прямых поставках оружия Киеву, сообщал Reuters.