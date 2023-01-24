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США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения

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В Juniper Oak примут участие более 140 самолетов
В Juniper Oak примут участие более 140 самолетов
Фото: idf.il

Силы обороны Израиля и США 23 января начали крупномасштабные совместные учения в Израиле и над восточной частью Средиземного моря. Об этом говорится в заявлении американского Центрального командования (CENTCOM).

В учениях, получивших название Juniper Oak 23.2 примут участие более 140 самолетов, 12 военно-морских кораблей и артиллерийские системы обеих стран. Учения продлятся до пятницы, информирует CENTCOM.

"Эти учения укрепляют коллективную американо-израильскую готовность и улучшают оперативную совместимость обеих сил, тем самым способствуя региональной стабильности", – заявили в Центральном командовании. 

В Армии обороны Израиля в свою очередь отметили, что "учения проверят совместную израильско-американскую готовность и улучшат оперативные отношения между двумя армиями".

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил NBC News, что главная цель Juniper Oak – показать противникам, таким как Иран, что Вашингтон "не слишком отвлекается на вторжение России в Украину и угрозы со стороны Китая мобилизовать крупные вооруженные силы".

CNN отмечает, что маневрах будет задействовано почти 6500 американских военнослужащих и 1100 израильских. К учениям тоже присоединится ударная группа авианосца ВМС США "Джордш Буш". Предполагается, что она будет вовлечена в учения в различных областях боевых действий, в частности радиоэлектронной и космической.

Теги: США, Израиль, флот, авиация, Средиземное море, учения, армия США, ЦАХАЛ
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