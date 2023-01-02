Новый глава МИД Израиля заявил, что намерен завтра позвонить Лаврову, а в вопросе помощи Украине будет "меньше болтовни"

По его словам, израильско-американским связям "нет замены".

"Это долгосрочное стратегическое партнерство, основанное прежде всего на общих ценностях и на общих интересах", – сказал Коэн.

Он также заявил, что на 3 января запланирован его телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь".

"Одну вещь мы сделаем точно – на публике будем меньше говорить. Мы подготовим подробную рекомендацию от МИД кабинету министров, чтобы сформулировать ответственную политику. В любом случае значительная гуманитарная помощь Украине будет продолжена", – цитирует издание министра.

Что касается Ирана, Коэн подчеркнул, что в настоящее время существует международный консенсус в отношении того, что ядерное соглашение с Ираном "больше не актуально".

Израиль сосредоточится на расширении своего военного потенциала, одновременно создавая международный фронт, объединенный против ядерных амбиций Тегерана, говорится в его выступлении.