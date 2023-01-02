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Новый глава МИД Израиля заявил, что намерен завтра позвонить Лаврову, а в вопросе помощи Украине будет "меньше болтовни"

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Коэн обещал, что Тель-Авив сохранит гуманитарную помощь Киеву
Коэн обещал, что Тель-Авив сохранит гуманитарную помощь Киеву
Фото: israelnationalnews.com

Приоритетом внешней политики нового правительства Израиля будут отношения с США и развитие связей с Европой. Об этом в инаугурационной речи перед сотрудниками Министерства иностранных дел заявил его глава Эли Коэн, пишет 2 января Haaretz.

По его словам, израильско-американским связям "нет замены".

"Это долгосрочное стратегическое партнерство, основанное прежде всего на общих ценностях и на общих интересах", – сказал Коэн.

Он также заявил, что на 3 января запланирован его телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь".

"Одну вещь мы сделаем точно – на публике будем меньше говорить. Мы подготовим подробную рекомендацию от МИД кабинету министров, чтобы сформулировать ответственную политику. В любом случае значительная гуманитарная помощь Украине будет продолжена", – цитирует издание министра.

Что касается Ирана, Коэн подчеркнул, что в настоящее время существует международный консенсус в отношении того, что ядерное соглашение с Ираном "больше не актуально".

Израиль сосредоточится на расширении своего военного потенциала, одновременно создавая международный фронт, объединенный против ядерных амбиций Тегерана, говорится в его выступлении.

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Беньямина Нетаньяху. Перед этим он заявлял, что выступает против того, чтобы передавать Украине израильское оружие, потому что оно "может оказаться в руках врагов еврейского государства".

Накануне выборов Нетаньяху заявил, что нынешняя политика Израиля в отношении войны в Украине является "благоразумной" и включает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи. Через несколько дней Нетаньяху заявил, что готов рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия в случае, если он вновь займет должность главы правительства. 29 декабря он в шестой раз заступил на этот пост.

На встрече с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обсуждал вопросы поставок ПВО Нетаньяху и тот обещал "разобраться с этим вопросом".

Издание Haaretz со ссылкой на источники сообщало, что Тель-Авив под давлением президента США Джо Байдена согласился на поставки Украине оружия. По его данным, речь идет о разрешении Великобритании на передачу Киеву систем управления огнем и электрооптики, содержащих израильские компоненты.

Теги: США, Иран, Израиль, Сергей Лавров, МИД России, война России против Украины, МИД Израиля
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