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Израиль и США приступают к разработке лазерного оружия

Представители американской и израильской компаний договорились о сотрудничестве в сфере разработки оружия
Представители американской и израильской компаний договорились о сотрудничестве в сфере разработки оружия
Фото: lockheedmartin.com

Компания Lockheed Martin из США и израильская компания Rafael Advanced Defense Systems, Ltd подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает в себя совместную разработку, испытания и производство систем лазерного оружия высокой энергии. Об этом сообщается на сайте Lockheed Martin 5 декабря.

Будущая совместная разработка будет основываться на активах, которые были независимо разработаны RAFAEL и управлением оборонных исследований и разработок министерства обороны Израиля в рамках проекта IRON BEAM. Сотрудничество будет направлено на разработку варианта системы для американского и других рынков.

IRON BEAM — это система лазерного оружия высокой энергии класса мощностью 100 кВт, которая, как ожидается, станет первой в мире оперативной системой наземной противовоздушной обороны от таких угроз, как ракеты, минометы и беспилотники, обеспечивающей поражение со скоростью света. 

"Мы ожидаем, что это станет первой действующей системой лазерной защиты в своем роде. Это пример возможностей, созданных Израилем, ведущих к стратегическому сотрудничеству, которое принесет большую пользу обеим сторонам», – сказал генеральный директор и президент RAFAEL генерал-майор (в отставке) Йоав Хар-Эвен.

"Миссия Lockheed Martin — предоставлять лучшие решения в области безопасности, которые помогают нашим клиентам опережать своих противников. Наша совместная команда поможет донести эту новую жизненно важную возможность до наших клиентов", — сказал главный операционный директор Lockheed Marti, Фрэнк Сент-Джон. 

Контекст:

Американская компания Lockheed Martin является производителем реактивных систем залпового огня HIMARS.

Системы HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.

1 декабря министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму $430,93 млн.

Rafael Advanced Defense System Ltd. – это частная компания, которая занимается проектированием систем противовоздушной, морской и сухопутной обороны.


Теги: США, Израиль, оружие, сотрудничество
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