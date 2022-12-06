Израиль и США приступают к разработке лазерного оружия

Представители американской и израильской компаний договорились о сотрудничестве в сфере разработки оружия Фото: lockheedmartin.com

Будущая совместная разработка будет основываться на активах, которые были независимо разработаны RAFAEL и управлением оборонных исследований и разработок министерства обороны Израиля в рамках проекта IRON BEAM. Сотрудничество будет направлено на разработку варианта системы для американского и других рынков.

IRON BEAM — это система лазерного оружия высокой энергии класса мощностью 100 кВт, которая, как ожидается, станет первой в мире оперативной системой наземной противовоздушной обороны от таких угроз, как ракеты, минометы и беспилотники, обеспечивающей поражение со скоростью света.

"Мы ожидаем, что это станет первой действующей системой лазерной защиты в своем роде. Это пример возможностей, созданных Израилем, ведущих к стратегическому сотрудничеству, которое принесет большую пользу обеим сторонам», – сказал генеральный директор и президент RAFAEL генерал-майор (в отставке) Йоав Хар-Эвен.

"Миссия Lockheed Martin — предоставлять лучшие решения в области безопасности, которые помогают нашим клиентам опережать своих противников. Наша совместная команда поможет донести эту новую жизненно важную возможность до наших клиентов", — сказал главный операционный директор Lockheed Marti, Фрэнк Сент-Джон.