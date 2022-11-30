Зеленский: Нетаньяху точно может помочь с противовоздушной обороной. Не хочется, чтобы Израиль балансировал между Украиной и Россией в войне

Зеленский рассказал, что у него был один разговор с Нетаньяху (на фото) Фото: EPA

"У меня был один разговор с премьер-министром [Биньямином] Нетаньяху с того момента, как он стал премьер-министром Израиля, снова стал... Мы ждем поддержки Израилем нашей страны. Не хочется… чтобы они балансировали между Украиной и Россией в этой войне... Это кровавая война. После того, как было использовано… 550 иранских дронов против нашей страны, наших людей, энергетической инфраструктуры. Он знает все детали и точно может помочь с противовоздушной обороной", – сказал Зеленский.

По его словам, ПВО – это "не оружие, которое атакует РФ".

"Поэтому тут не нужно искать компромиссы. Это защита людей. Если он [Нетаньяху] хочет просто сохранить свои отношения лично с отношениями президента [РФ Владимира] Путина, тогда он может продолжать это направление. А если он хочет сберечь исторические отношения Израиля и украинского общества, то, мне кажется, надо делать максимум для того, чтобы сберечь людей", – резюмировал Зеленский.

Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху, чья партия "Ликуд" победила на парламентских выборах в Израиле, 7 ноября. В ходе беседы глава государства пожелал Нетаньяху успешно сформировать новое правительство.

"Думаю, всем понятно, что акцентирует Украина и какие акценты в области безопасности делает Израиль. Верю, что можем значительно усилить наши государства. Тем более, что угрозы у нас похожие", – сказал Зеленский в вечернем видеообращении 7 ноября.

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999 год и с 2009-го по 2021 год, занимая эту должность дольше всех в истории страны – 15 лет и три месяца.