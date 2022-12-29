Кнессет высказался за доверие правительству Нетаньяху. Он в шестой раз вступил в должность премьера Израиля

Об этом пишет Times of Israel.

В ходе голосования в Кнессете 63 депутата из 120 высказались за доверие новому 37 кабмину Израиля во главе с Нетаньяху, 54 проголосовали против.

Выступая в парламенте перед приведением к присяге, Нетаньяху назвал три главных приоритета для правительства: прекращение ядерной программы Ирана, развитие государственной инфраструктуры – с акцентом на соединение так называемой периферии с центром страны, а также восстановление внутренней безопасности и управления в Израиле.

Отмечается, что предшественник Нетаньяху Яир Лапид покинул заседание, не пожав ему руки.

В правительственную коалицию (контролирует 64 из 120 мест в Кнессете), кроме партии "Ликуд", вошли ультраправые и ультраортодоксальные партии – "Религиозный сионизм", "Шас", "Яхадут ха-Тора", "Оцма Йехудит" и "Ноам".