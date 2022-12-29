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Кнессет высказался за доверие правительству Нетаньяху. Он в шестой раз вступил в должность премьера Израиля

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63 депутата Кнессета из 120 высказались за доверие новому кабмину Нетаньяху
63 депутата Кнессета из 120 высказались за доверие новому кабмину Нетаньяху
Фото: EPA

Биньямин Нетаньяху 29 декабря принял присягу и официально был назначен премьер-министром Израиля на шестой срок.

Об этом пишет Times of Israel.

В ходе голосования в Кнессете 63 депутата из 120 высказались за доверие новому 37 кабмину Израиля во главе с Нетаньяху, 54 проголосовали против.

Выступая в парламенте перед приведением к присяге, Нетаньяху назвал три главных приоритета для правительства: прекращение ядерной программы Ирана, развитие государственной инфраструктуры – с акцентом на соединение так называемой периферии с центром страны, а также восстановление внутренней безопасности и управления в Израиле.

Отмечается, что предшественник Нетаньяху Яир Лапид покинул заседание, не пожав ему руки.

В правительственную коалицию (контролирует 64 из 120 мест в Кнессете), кроме партии "Ликуд", вошли ультраправые и ультраортодоксальные партии – "Религиозный сионизм", "Шас", "Яхадут ха-Тора", "Оцма Йехудит" и "Ноам".

Контекст:

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999 год и с 2009-го по 2021 год, занимая эту должность дольше всех в истории страны – 15 лет и три месяца.

В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Нетаньяху. Лапид поздравил Нетаньяху с победой еще до объявления окончательных результатов голосования.

В октябре 2022 года Нетаньяху заявлял, что выступает против того, чтобы передавать Украине израильское оружие, потому что оно "может оказаться в руках врагов еврейского государства". По его словам, нынешняя политика Израиля в отношении войны в Украине является "благоразумной" и включает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи. Через несколько дней Нетаньяху заявил, что готов рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия в случае, если он вновь вступит в должность главы правительства.

Теги: Израиль, депутаты, правительство, Биньямин Нетаньяху, присяга, коалиция, парламент, партия Ликуд, голосование, премьер-министр, партия, Кнессет, заседание, Яир Лапид
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