Нетаньяху провел заседание кабинета безопасности и пообещал "сильный, быстрый, точный" ответ террористам

Нетеньяху: Кто попытается навредить нам – мы навредим им, и всем, кто им помогает Фото: gov.il

"Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Кто пытается нам навредить – мы навредим им и всем, кто им помогает", – заявил премьер Израиля.

Он сообщил, что в стране проведены массовые аресты "тех, кто поддерживает, помогает и подстрекает к терроризму".

"Мы вводим силы. Мы усиливаем подразделения, и мы делаем это в различных секторах. Мы опечатаем и разрушим дома террористов в ускоренном порядке, чтобы заставить дополнительно заплатить тех, кто поддерживает терроризм. Этот процесс уже начался вчера и продолжается", – сказал Нетаньяху.

Он также анонсировал новые шаги в борьбе с терроризмом. В частности, речь идет о значительном ускорении лицензирования оружия для гражданских, так как "это спасает жизни", отметил Нетаньяху, ссылаясь на ситуацию во время одного из недавних терактов, когда гражданским удалось ранить нападающего до приезда полиции. Кроме того, премьер намерен аннулировать право на национальное страхование для "семей, поддерживающих терроризм".

"Это правительство будет действовать против терроризма энергично, решительно и решительно. Мы сделаем это спокойно и решительно. Мы не стремимся к эскалации, но мы готовы к любому сценарию", – заявил Нетаньяху.

Он также призвал граждан Израиля не пытаться вершить правосудие самостоятельно.

"Мы не во времена подполья. У нас суверенное государство, с отличной армией и силами безопасности. Пусть выполняют свою работу", – добавил премьер.

Он поблагодарил "своего друга, президента США Джо Байдена", и многих других лидеров, в том числе из арабских стран, за соболезнования в связи с терактами и поддержку Израиля.