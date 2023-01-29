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Нетаньяху провел заседание кабинета безопасности и пообещал "сильный, быстрый, точный" ответ террористам

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Нетеньяху: Кто попытается навредить нам мы навредим им, и всем, кто им помогает
Нетеньяху: Кто попытается навредить нам – мы навредим им, и всем, кто им помогает
Фото: gov.il

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 января провел заседание правительственного кабинета государственной безопасности, посвященное терактам в Иерусалиме. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

"Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Кто пытается нам навредить  мы навредим им и всем, кто им помогает", – заявил премьер Израиля.

Он сообщил, что в стране проведены массовые аресты "тех, кто поддерживает, помогает и подстрекает к терроризму".

"Мы вводим силы. Мы усиливаем подразделения, и мы делаем это в различных секторах. Мы опечатаем и разрушим дома террористов в ускоренном порядке, чтобы заставить дополнительно заплатить тех, кто поддерживает терроризм. Этот процесс уже начался вчера и продолжается", – сказал Нетаньяху.

Он также анонсировал новые шаги в борьбе с терроризмом. В частности, речь идет о значительном ускорении лицензирования оружия для гражданских, так как "это спасает жизни",  отметил Нетаньяху, ссылаясь на ситуацию во время одного из недавних терактов, когда гражданским удалось ранить нападающего до приезда полиции. Кроме того, премьер намерен аннулировать право на национальное страхование для "семей, поддерживающих терроризм".

"Это правительство будет действовать против терроризма энергично, решительно и решительно. Мы сделаем это спокойно и решительно. Мы не стремимся к эскалации, но мы готовы к любому сценарию", – заявил Нетаньяху.

Он также призвал граждан Израиля не пытаться вершить правосудие самостоятельно.

"Мы не во времена подполья. У нас суверенное государство, с отличной армией и силами безопасности. Пусть выполняют свою работу", – добавил премьер.

Он поблагодарил "своего друга, президента США Джо Байдена", и многих других лидеров, в том числе из арабских стран, за соболезнования в связи с терактами и поддержку Израиля. 

Контекст:

26 января силы безопасности Израиля провели антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Начались бои, в результате которых погибли, по данным Jerusalem Post, по меньшей мере девять палестинцев. "Вооруженные боевики вели сильный огонь по нашим солдатам с крыш жилых домов, когда они выполняли свою миссию", – заявили в израильской армии и опубликовали видео. 

Через несколько часов после рейда в Дженине из сектора Газа были выпущены ракеты по югу Израиля. Ракеты перехватил "Железный купол", Израиль ответил ракетным ударом по, как сообщил ЦАХАЛ, военной базе движения ХАМАС и принадлежащему ему подземному заводу по производству ракет. 

27 января по меньшей мере семь человек погибли и 10 были ранены в результате стрельбы возле синагоги в Восточном Иерусалиме 27 января. Полиция застрелила нападавшего при попытке к бегству. Среди жертв – гражданка Украины.

Представитель исламистского движения Хазем Кассем заявил агентству Reuters, что это ответ на рейд в Дженине. 

28 января произошло еще одно нападение в Восточном Иерусалиме: из огнестрельного оружия ранены два человека, сообщило Jerusalem Post. По данным СМИ, стрелявший – 13-летний палестинец. Подростка ранили вооруженные члены группы, на которую он напал, после чего он был задержан полицией, сообщило The Times of Israel.

Теги: США, теракт, Израиль, оружие, терроризм, стрельба, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху
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