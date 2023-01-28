Одной из жертв теракта в Иерусалиме стала украинка – посольство

"Посольство Украины в Израиле глубоко обеспокоено и поражено ужасными нападениями в Иерусалиме. С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", – говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что террор и насилие против мирного населения недопустимы.
26 января силы безопасности Израиля провели антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Начались бои, в результате которых погибли, по данным Jerusalem Post, по меньшей мере девять палестинцев. "Вооруженные боевики вели сильный огонь по нашим солдатам с крыш жилых домов, когда они выполняли свою миссию", – заявили в израильской армии и опубликовали видео.
Через несколько часов после рейда в Дженине из сектора Газа были выпущены ракеты по югу Израиля. Ракеты перехватил "Железный купол", Израиль ответил ракетным ударом по, как сообщил ЦАХАЛ, военной базе движения ХАМАС и принадлежащему ему подземному заводу по производству ракет.
27 января по меньшей мере семь человек погибли и 10 были ранены в результате стрельбы возле синагоги в Восточном Иерусалиме 27 января. Полиция застрелила нападавшего при попытке к бегству.
Представитель исламистского движения Хазем Кассем заявил агентству Reuters, что это ответ на рейд в Дженине.
Сегодня, 28 января, произошло еще одно нападение в Восточном Иерусалиме: из огнестрельного оружия ранены два человека, 22-летний и 45-летний мужчины, сообщило Jerusalem Post. По данным СМИ, стрелявший – 13-летний палестинец. Его ранили гражданские с лицензированным оружием, оказавшиеся на месте происшествия, после чего он был задержан полицией.