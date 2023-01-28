Одной из жертв теракта в Иерусалиме стала украинка – посольство

В Иерусалиме произошло два теракта за два дня Фото: EPA

"Посольство Украины в Израиле глубоко обеспокоено и поражено ужасными нападениями в Иерусалиме. С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что террор и насилие против мирного населения недопустимы.