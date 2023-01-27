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Стрельба в Иерусалиме, погибло семь человек – СМИ

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Семь человек погибли в результате стрельбы в синагоге Иерусалима
Семь человек погибли в результате стрельбы в синагоге Иерусалима
Фото: EPA

В Иерусалиме (Израиль) в синагоге в районе Неве-Яаков 27 января произошла стрельба. Об этом сообщило израильское издание The Times of Israel.

По меньшей мере семь человек были застрелены. Еще 10 получили ранения, сообщило The Jerusalem Post

По данным полиции, террорист подъехал на машине к зданию синагоги и открыл огонь. Затем нападавший скрылся с места происшествия. Двух человек он убил по дороге к синагоге. 

Его догнала полиция и открыла огонь. Из-за полученного огнестрельного ранения стрелок скончался на месте, сообщил начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман.

Как сообщил в Twitter местный телеканал Kann News, министр обороны Йоав Галант возвращается в Израиль первым рейсом из США, где пребывал с визитом.

Телеканал N12 в Twitter опубликовал фото нападавшего. По их информации, это гражданин Израиля Фади Айиш. 

По информации канала, полиция еще ищет пособника нападавшего.

Теги: Израиль, стрельба, полиция, Иерусалим, нападение, синагога, происшествие
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