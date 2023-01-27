Стрельба в Иерусалиме, погибло семь человек – СМИ

Семь человек погибли в результате стрельбы в синагоге Иерусалима Фото: EPA

По меньшей мере семь человек были застрелены. Еще 10 получили ранения, сообщило The Jerusalem Post.

По данным полиции, террорист подъехал на машине к зданию синагоги и открыл огонь. Затем нападавший скрылся с места происшествия. Двух человек он убил по дороге к синагоге.

Его догнала полиция и открыла огонь. Из-за полученного огнестрельного ранения стрелок скончался на месте, сообщил начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман.

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Как сообщил в Twitter местный телеканал Kann News, министр обороны Йоав Галант возвращается в Израиль первым рейсом из США, где пребывал с визитом.

Телеканал N12 в Twitter опубликовал фото нападавшего. По их информации, это гражданин Израиля Фади Айиш.

По информации канала, полиция еще ищет пособника нападавшего.