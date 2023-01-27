Стрельба в Иерусалиме, погибло семь человек – СМИ

По меньшей мере семь человек были застрелены. Еще 10 получили ранения, сообщило The Jerusalem Post.
По данным полиции, террорист подъехал на машине к зданию синагоги и открыл огонь. Затем нападавший скрылся с места происшествия. Двух человек он убил по дороге к синагоге.
Его догнала полиция и открыла огонь. Из-за полученного огнестрельного ранения стрелок скончался на месте, сообщил начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман.
Как сообщил в Twitter местный телеканал Kann News, министр обороны Йоав Галант возвращается в Израиль первым рейсом из США, где пребывал с визитом.
Телеканал N12 в Twitter опубликовал фото нападавшего. По их информации, это гражданин Израиля Фади Айиш.
* * * * * : * * , * * , * * https://t.co/1ebNArYNUo pic.twitter.com/Exu82U3iXY— * - N12 (@N12News) January 27, 2023
По информации канала, полиция еще ищет пособника нападавшего.