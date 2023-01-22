В штате Калифорния произошла стрельба на фестивале, погибло 10 человек – СМИ

Инцидент произошел около 22.30 по местному времени (8.30 22 января по-киевскому), приблизительно через час после окончания большого фестиваля по случаю празднования китайского Нового года.

В результате стрельбы погибли как минимум девять человек, еще 10 получили ранения. Подозреваемый скрылся с места происшествия и остается в розыске, заявили в полиции.

По информации CNN, массовая стрельба произошла в студии бальных танцев. В полиции отметили, что мотивы подозреваемого неясны.

К расследованию инцидента присоединилось ФБР.