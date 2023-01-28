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Зеленский выразил соболезнования Израилю в связи с терактами в Иерусалиме

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Зеленский: Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине
Зеленский: Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным жертв терактов в Иерусалиме, произошедших 27-го и 28 января. Сообщение он опубликовал в Twitter.

"Разделяем боль народа Израиля из-за терактов в Иерусалиме. Среди жертв – украинка. Искренние соболезнования родным погибших", – написал Зеленский.

Президент обратил внимание, что преступления совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста.

"Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

26 января силы безопасности Израиля провели антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Начались бои, в результате которых погибли, по данным Jerusalem Post, по меньшей мере девять палестинцев. "Вооруженные боевики вели сильный огонь по нашим солдатам с крыш жилых домов, когда они выполняли свою миссию", – заявили в израильской армии и опубликовали видео. 

Через несколько часов после рейда в Дженине из сектора Газа были выпущены ракеты по югу Израиля. Ракеты перехватил "Железный купол", Израиль ответил ракетным ударом по, как сообщил ЦАХАЛ, военной базе движения ХАМАС и принадлежащему ему подземному заводу по производству ракет. 

27 января по меньшей мере семь человек погибли и 10 были ранены в результате стрельбы возле синагоги в Восточном Иерусалиме 27 января. Полиция застрелила нападавшего при попытке к бегству. 

Представитель исламистского движения Хазем Кассем заявил агентству Reuters, что это ответ на рейд в Дженине. 

Сегодня, 28 января, произошло еще одно нападение в Восточном Иерусалиме: из огнестрельного оружия ранены два человека, 22-летний и 45-летний мужчины, сообщило Jerusalem Post. По данным СМИ, стрелявший – 13-летний палестинец. Его ранили гражданские с лицензированным оружием, оказавшиеся на месте происшествия, после чего он был задержан полицией.

Теги: теракт, Израиль, Холокост, Иерусалим, жертвы, Владимир Зеленский, погибшие
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