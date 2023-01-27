Зеленский в День памяти жертв Холокоста: Чем больше народов преодолеют равнодушие, тем меньше пространства в мире останется для ненависти

"Сегодня, как всегда, Украина чествует память миллионов жертв Холокоста. Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью. Безразличие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло. Поэтому так важно, чтобы каждый, кто ценит жизнь, проявлял решительность, когда нужно спасать тех, кого ненависть стремится уничтожить", – сказал президент.

Он отметил, что сегодня также вспоминают праведников народов мира, которые спасали евреев во время Холокоста.

"Сегодня мы вспоминаем решимость глобальной коалиции, которая остановила нацизм. Сегодня мы повторяем еще более веско, чем ранее: "Никогда снова – ненависти. Никогда снова – безразличию". Чем больше народов мира преодолеют равнодушие, тем меньше пространства в мире останется для ненависти. Вечная память всем жертвам Холокоста", – заявил Зеленский.