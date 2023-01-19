Боррель: Заявление Лаврова неуместно, неуважительно и попирает память жертв Холокоста

Боррель напомнил, что на следующей неделе будет отмечаться ежегодный Международный день памяти жертв Холокоста.
"Последние комментарии министра иностранных дел России Лаврова, обвиняющего "Запад" в поиске "окончательного решения" для России, совершенно неуместны, неуважительны и попирают память 6 млн евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста. Это дополняет предыдущие антисемитские высказывания министра Лаврова", – заявил он.
Глава европейской дипломатии заявил, что манипулирование правдой со стороны российского режима для оправдания незаконной агрессивной войны против Украины "достигло еще одной неприемлемой и постыдной точки".
"Между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине в защите своей территории и народа от неоправданной агрессии нет параллелей. Россия вторглась в суверенную соседнюю страну, ежедневно нацеливается и убивает там мирных жителей с заявленной целью уничтожить страну и украинский народ. Отрицание, искажение и упрощение Холокоста противоречат законодательству ЕС и ценностям ЕС. ЕС взял на себя недвусмысленное обязательство не допустить повторения подобных зверств", – заявил Боррель.
Лавров 18 января заявил, что США "организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против России" якобы с целью "окончательного решения "русского вопроса".
"Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков [...], они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", – сказал Лавров.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби посчитал слова главы МИД РФ "абсурдными" и "оскорбительными". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал риторику Лаврова "опасной", отметив, что российский дипломат "манипулирует и лжет". В Европейском еврейском конгрессе заявили, что "шокированы", и потребовали извинений от российского министра иностранных дел.
Министерство иностранных дел Украины осудило "позорное" заявление Лаврова, оскорбляющее память миллионов жертв Холокоста.
"Окончательное решение", как указано в электронной еврейской энциклопедии, – эвфемизм, введенный в оборот в нацистской Германии в годы Второй мировой войны, который обозначал план физического уничтожения евреев в Европе. Жертвами этого плана стали 6 млн евреев и представителей других меньшинств, отмечает Reuters.
Лавров и ранее делал заявления о Гитлере, которыми вызывал возмущение, например, в мае 2022 года года он сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь". Это антисемитское высказывание возмутило Израиль и ФРГ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тогда назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба.
Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. Никто не слышит отрицаний или оправданий из Москвы. Там молчат – а значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел", – сказал он.
В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и назвали израильское заявление "антиисторическим". Впоследствии президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова Лаврова.