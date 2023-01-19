Боррель: Заявление Лаврова неуместно, неуважительно и попирает память жертв Холокоста

Боррель напомнил, что на следующей неделе будет отмечаться ежегодный Международный день памяти жертв Холокоста.

"Последние комментарии министра иностранных дел России Лаврова, обвиняющего "Запад" в поиске "окончательного решения" для России, совершенно неуместны, неуважительны и попирают память 6 млн евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста. Это дополняет предыдущие антисемитские высказывания министра Лаврова", – заявил он.

Глава европейской дипломатии заявил, что манипулирование правдой со стороны российского режима для оправдания незаконной агрессивной войны против Украины "достигло еще одной неприемлемой и постыдной точки".

"Между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине в защите своей территории и народа от неоправданной агрессии нет параллелей. Россия вторглась в суверенную соседнюю страну, ежедневно нацеливается и убивает там мирных жителей с заявленной целью уничтожить страну и украинский народ. Отрицание, искажение и упрощение Холокоста противоречат законодательству ЕС и ценностям ЕС. ЕС взял на себя недвусмысленное обязательство не допустить повторения подобных зверств", – заявил Боррель.

Лавров 18 января заявил, что США "организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против России" якобы с целью "окончательного решения "русского вопроса".

"Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков [...], они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", – сказал Лавров.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби посчитал слова главы МИД РФ "абсурдными" и "оскорбительными". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал риторику Лаврова "опасной", отметив, что российский дипломат "манипулирует и лжет". В Европейском еврейском конгрессе заявили, что "шокированы", и потребовали извинений от российского министра иностранных дел.

Министерство иностранных дел Украины осудило "позорное" заявление Лаврова, оскорбляющее память миллионов жертв Холокоста.