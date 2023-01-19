"Лавров не избежит наказания". МИД Украины назвал "позорным" заявление главы МИД РФ, сравнившего россиян с евреями, а Запад – с Гитлером

"Глава МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты, которые расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "российский вопрос". Мы решительно осуждаем позорное заявление Сергея Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста", – написал Николенко.

Он напомнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит.

"Современная Россия полна ненависти к другим народам", – отметил спикер.

Также в МИД призывали власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное заявление Лаврова.

"На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Равно как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву", – подытожил Николенко.

Лавров 18 января заявил, что США "организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против России" якобы с целью "окончательного решения "русского вопроса".

"Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков [...], они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", – сказал Лавров.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби посчитал слова главы МИД РФ "абсурдными" и "оскорбительными". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал риторику Лаврова "опасной", отметив, что российский дипломат "манипулирует и лжет". В Европейском еврейском конгрессе заявили, что "шокированы" и потребовали извинений от российского министра иностранных дел.