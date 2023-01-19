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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Лавров не избежит наказания". МИД Украины назвал "позорным" заявление главы МИД РФ, сравнившего россиян с евреями, а Запад – с Гитлером

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МИД Украины призвал Израиль обратить внимание на "позорные" заявления Лаврова
МИД Украины призвал Израиль обратить внимание на "позорные" заявления Лаврова
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Украины призывает власти Израиля и еврейские организации отреагировать на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил 19 января в Facebook.

"Глава МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты, которые расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "российский вопрос". Мы решительно осуждаем позорное заявление Сергея Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста", – написал Николенко.

Он напомнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит.

"Современная Россия полна ненависти к другим народам", – отметил спикер.

Также в МИД призывали власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное заявление Лаврова.

"На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Равно как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву", – подытожил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0EXS7K26MK8M9bx3teFDkkDM7EGaxtJtyuZFttJ74XRcaQc9msYWSB76tvoyPU7M4l

Лавров 18 января заявил, что США "организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против России" якобы с целью "окончательного решения "русского вопроса". 

"Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков [...], они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", – сказал Лавров.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби посчитал слова главы МИД РФ "абсурдными" и "оскорбительными". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал риторику Лаврова "опасной", отметив, что российский дипломат "манипулирует и лжет". В Европейском еврейском конгрессе заявили, что "шокированы" и потребовали извинений от российского министра иностранных дел.

Контекст:

"Окончательное решение", как указано в электронной еврейской энциклопедии, – эвфемизм, введенный в оборот в нацистской Германии в годы Второй мировой войны, который обозначал план физического уничтожения евреев в Европе. Жертвами этого плана стали 6 млн евреев и представителей других меньшинств, отмечает Reuters. 

Лавров и ранее делал заявления о Гитлере, которыми вызывал возмущение, например, в мае 2022 года года он сравнил президента Украины Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь". Это антисемитское высказывание возмутило Израиль и ФРГ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тогда назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба. 

Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. Никто не слышит отрицаний или оправданий из Москвы. Там молчат – а значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел", – сказал он.

В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и назвали израильское заявление "антиисторическим". Впоследствии президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова Лаврова.

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