"России придется выполнять мирную формулу". В МИД Украины ответили на заявление Лаврова

Николенко: Наши партнеры давно не обращают внимание на то, что говорят в МИД РФ Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

"Лавров еще раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирии на Рождество", ожидания "реальных" предложений Запада – лишь дымовой занавес для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине. Хорошие новости – наши партнеры уже давно не обращают внимание на то, что говорят в МИД РФ", – заявил он

Николенко отметил, что Украина получила широкую международную поддержку формулы мира Зеленского.

"Это комплексный документ из 10 пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу", – написал он.

Спикер заверил, что команда МИД во главе с министром Дмитрием Кулебой будет продолжать работу над обеспечением сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой военных и финансами.

Лавров ранее заявил, что Россия не будет обсуждать с Украиной ее формулу мира по прекращению войны.