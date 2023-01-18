ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"России придется выполнять мирную формулу". В МИД Украины ответили на заявление Лаврова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Николенко: Наши партнеры давно не обращают внимание на то, что говорят в МИД РФ
Николенко: Наши партнеры давно не обращают внимание на то, что говорят в МИД РФ
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о непринятии мирного плана президента Украины Владимира Зеленского говорит о реальных намерениях РФ – Москва не заинтересована в мире. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко в Facebook 17 января.

"Лавров еще раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирии на Рождество", ожидания "реальных" предложений Запада – лишь дымовой занавес для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине. Хорошие новости – наши партнеры уже давно не обращают внимание на то, что говорят в МИД РФ", – заявил он

Николенко отметил, что Украина получила широкую международную поддержку формулы мира Зеленского.

"Это комплексный документ из 10 пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу", – написал он.

Спикер заверил, что команда МИД во главе с министром Дмитрием Кулебой будет продолжать работу над обеспечением сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой военных и финансами.

Лавров ранее заявил, что Россия не будет обсуждать с Украиной ее формулу мира по прекращению войны.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0k1E5dWwiBkXRqkmWYsFjXeYVj4zLTMTjwH7FZ6GXTiVVzB9YzCHGmVHVfSpWfF66l

Контекст:

15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля 2023 года.

Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.

Теги: Сергей Лавров, МИД Украины, переговоры, российская агрессия, война России против Украины, Олег Николенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей СМИ
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей – СМИ
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
"Я дома". Харлан показала свою маму
"Я дома". Харлан показала свою маму
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (338350)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (104059)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (93103)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (75346)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (74037)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (44888)
7
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (37152)
8
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (36004)
 
 
 
 