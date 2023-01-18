"России придется выполнять мирную формулу". В МИД Украины ответили на заявление Лаврова

"Лавров еще раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирии на Рождество", ожидания "реальных" предложений Запада – лишь дымовой занавес для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине. Хорошие новости – наши партнеры уже давно не обращают внимание на то, что говорят в МИД РФ", – заявил он
Николенко отметил, что Украина получила широкую международную поддержку формулы мира Зеленского.
"Это комплексный документ из 10 пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу", – написал он.
Спикер заверил, что команда МИД во главе с министром Дмитрием Кулебой будет продолжать работу над обеспечением сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой военных и финансами.
Лавров ранее заявил, что Россия не будет обсуждать с Украиной ее формулу мира по прекращению войны.
15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля 2023 года.
Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.