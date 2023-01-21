Невзлин: Израилю придется занять позицию в отношении Украины. Или он получит обструкцию, может быть, не от Америки, но от Европы уж точно

Он отметил, что израильские телеканалы уделяют Украине мало внимания.
"Поэтому в целом население не получает достаточно объективной информации о ситуации. И это влияет на то, что украинский дискурс не является частью предвыборной политики и далее – политики правительства. То есть украинская тема никак не вошла в обязательства коалиционные или обязательства каких-то политиков. Это очень расстраивает. И если все-таки Израиль собирается быть демократией, а не праворелигиозным националистическим государством – а я надеюсь на демократию, – то Израилю придется меняться и придется занимать позицию. Понимаете, до Украины не было серьезного случая, когда Израилю надо было занимать позицию с риском для себя. Сейчас во всем мире пришло время, момент истины – и Израилю придется занять позицию. Или он получит обструкцию не только и, может быть, не от Америки, но от Европы уж точно. Особенно с таким правительством", – заявил он.
По словам Невзлина, Украина сейчас – "один из самых возможных и лучших партнеров, за которым идут другие страны".
"А у нас получается так при наших отношениях, что Украина или воздерживается, или не присутствует на голосованиях, которые проходят по Израилю. И я не осуждаю Украину. Я осуждаю Израиль. Потому что Украина не обязана сегодня входить в положение Израиля, а имеет право демонстрировать свое отношение. Потому что в Украине сейчас трагедия. Сегодня Израиль должен войти в позицию Украины", – сказал он.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.
Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.