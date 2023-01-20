Кулеба провел первый разговор с новым главой МИД Израиля. СМИ сообщили, что дипломат принял приглашение посетить Киев

"Во время нашего первого звонка Эли Коэн и я обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, способы противодействия общим угрозам безопасности. Министр Коэн осудил российскую агрессию против Украины, подтвердил планы Израиля по увеличению гуманитарной помощи и помощи в других сферах", – написал Кулеба.

In our first call, @elicoh1 and I discussed cooperation within international organizations, ways to counter shared security threats. Minister Cohen condemned Russian aggression against Ukraine, affirmed Israel's plans to step up humanitarian aid and assistance in other spheres. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023

Коэн в Twitter по итогам разговора написал о возвращении посольства Израиля в Киеве к полной деятельности в течение 60 дней.

"Я обещал продолжить гуманитарную помощь с упором на восстановление энергетической инфраструктуры и призвал к сотрудничеству с европейскими странами в борьбе с "Корпусом стражей исламской революции" и объявлением их террористической организацией", – заявил он.

with an emphasis on the restoration of energy infrastructure, and called on him to cooperate with European countries in the fight against the Revolutionary Guards and declaring them a terrorist organization. — * * | Eli Cohen (@elicoh1) January 19, 2023

Как пишет издание The Times of Israel со ссылкой на источники, Коэн принял предложение Кулебы посетить Киев. Он может стать самым высокопоставленным израильским чиновником, который посетит Украину с начала российского полномасштабного вторжения.