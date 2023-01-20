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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба провел первый разговор с новым главой МИД Израиля. СМИ сообщили, что дипломат принял приглашение посетить Киев

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Кулеба поговорил с Коэном 19 января
Кулеба поговорил с Коэном 19 января
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 января провел первый телефонный разговор с новым министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Об этом он написал в Twitter.

"Во время нашего первого звонка Эли Коэн и я обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, способы противодействия общим угрозам безопасности. Министр Коэн осудил российскую агрессию против Украины, подтвердил планы Израиля по увеличению гуманитарной помощи и помощи в других сферах", – написал Кулеба.

Коэн в Twitter по итогам разговора написал о возвращении посольства Израиля в Киеве к полной деятельности в течение 60 дней.

"Я обещал продолжить гуманитарную помощь с упором на восстановление энергетической инфраструктуры и призвал к сотрудничеству с европейскими странами в борьбе с "Корпусом стражей исламской революции" и объявлением их террористической организацией", – заявил он.

Как пишет издание The Times of Israel со ссылкой на источники, Коэн принял предложение Кулебы посетить Киев. Он может стать самым высокопоставленным израильским чиновником, который посетит Украину с начала российского полномасштабного вторжения.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Израиль, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, МИД Израиля, Эли Коэн
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