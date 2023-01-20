Кулеба провел первый разговор с новым главой МИД Израиля. СМИ сообщили, что дипломат принял приглашение посетить Киев

"Во время нашего первого звонка Эли Коэн и я обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, способы противодействия общим угрозам безопасности. Министр Коэн осудил российскую агрессию против Украины, подтвердил планы Израиля по увеличению гуманитарной помощи и помощи в других сферах", – написал Кулеба.
In our first call, @elicoh1 and I discussed cooperation within international organizations, ways to counter shared security threats. Minister Cohen condemned Russian aggression against Ukraine, affirmed Israel's plans to step up humanitarian aid and assistance in other spheres.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023
Коэн в Twitter по итогам разговора написал о возвращении посольства Израиля в Киеве к полной деятельности в течение 60 дней.
"Я обещал продолжить гуманитарную помощь с упором на восстановление энергетической инфраструктуры и призвал к сотрудничеству с европейскими странами в борьбе с "Корпусом стражей исламской революции" и объявлением их террористической организацией", – заявил он.
with an emphasis on the restoration of energy infrastructure, and called on him to cooperate with European countries in the fight against the Revolutionary Guards and declaring them a terrorist organization.— * * | Eli Cohen (@elicoh1) January 19, 2023
Как пишет издание The Times of Israel со ссылкой на источники, Коэн принял предложение Кулебы посетить Киев. Он может стать самым высокопоставленным израильским чиновником, который посетит Украину с начала российского полномасштабного вторжения.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.
Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.