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Политтехнолог Шейтельман: На прошлых выборах в Израиле висел билборд Нетаньяху с Путиным. Поэтому я жду не много военной помощи Украине от Израиля

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Шейтельман обратил внимание, что несколько лет назад во время предвыборной кампании Нетаньяху использовал свою фотографию с Путиным
Шейтельман обратил внимание, что несколько лет назад во время предвыборной кампании Нетаньяху использовал свою фотографию с Путиным 
Фото: EPA

Живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не ожидает кардинального изменения политики Израиля относительно войны России против Украины после возвращения к власти Биньямина Нетаньяху, который возглавил правительство в третий раз.

Он напомнил, что накануне досрочных парламентских выборов в Израиле в 2019 году на здании партии "Ликуд" в Тель-Авиве висел огромный билборд, на котором были изображены Нетаньяху и Путин. 

"На прошлых выборах (которые были не во время войны) его основным слоганом было... Ну главный его билборд висел, где они с Путиным держатся за руки, и слоган: "Нетаньяху  высшая лига". Понимаете? "Смотрите: с самим Путиным дружу". Поэтому я не много жду военной помощи от Израиля сейчас. Но Нетаньяху не русский шпион", – сказал Шейтельман.

Политтехнолог раскритиковал первые шаги правительства Нетаньяху, в частности то, что новый глава МИД Израиля Эли Коэн один из первых звонков сделал главе МИД России Сергею Лаврову (Шейтельман сказал, что это был первый звонок, на самом деле перед Лавровым Коэн разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном).

"Я считаю, это просто безумная ошибка, и это вред не только для Украины, а это вред уже для Израиля. Впервые вот этим действием нанесен прямой вред самому Израилю. Потому что Лавров – это изгой, Россия – страна-изгой. Об этом сказали вслух такие люди, как [канцлер Германии] Олаф Шольц, например. Если уж Шольц говорит, что Россия – страна-изгой, если премьер-министр Великобритании говорит, что Россия – страна-изгой, ну как вы можете звонить Лаврову? У меня волосы оставшиеся дыбом встали, когда я услышал про этот звонок. Как это можно сделать? Это огромная ошибка", – подчеркнул Шейтельман. 

Говоря о помощи Израиля Украине, политтехнолог предположил, что "какие-то вещи делаются", но публично об этом мало сообщают. Например, была информация в СМИ, что Израиль поделился данными об иранских дронах, которыми Россия атакует Украину, продолжил аналитик. 

"Думаю, что в том, что мы их почти все сбиваем, есть заслуга Израиля, безусловно. Дальше... Они разбомбили – это тоже факт – прямо партию дронов, которая стояла в Дамаске в аэропорту. Дальше... Ну, гуманитарная помощь. Прямо много. Я просто знаю. Я смотрю, чем занимается посольство. Сначала был госпиталь во Львове, там принимают беженцев. Просто развозят по всем городам какую-то еду, воду – что могут. Нашим спасателям дают какие-то бронежилеты, каски и так далее. Это не военная помощь, она считается гуманитарной", – объяснил политтехнолог.

Но Израиль отказывается прямо предоставлять Украине военную помощь, поскольку, продолжил Шейтельман, опасается возможных негативных последствий для себя со стороны России, которая имеет свой контингент в Сирии.

"Они боятся Россию... Да, они боятся ее. Ну что делать? Сирия – вот она. Россия вот здесь, в пяти километрах, грубо говоря. С той стороны границы. Точнее, даже не границы, на Голанских высотах, а там такая – линия размежевания, назовем так. И вот за ней ездят российские военные джипы. Когда израильские самолеты летят бомбить Дамаск, то российские [cистемы] ПВО, естественно, стоят. Да, формально они оформлены как сирийские, но это российские солдаты. Это "Вагнер" и так далее. И они пытаются сбить израильские самолеты. Поэтому им трудно во всем этом участвовать", – сказал политтехнолог.

Кроме того, по словам Шейтельмана, израильтяне считают себя не европейцами, а азиатами, поэтому не очень хотят вникать в контекст европейских событий. 

"Они считают: "Мы уехали из Европы, чтобы вы там сами разбирались друг с другом. Что у вас там в Европе творится, нас больше не интересует. Нас тогда шесть миллионов погибло во время [Второй мировой] войны, когда вы разбирались между собой... Мы сегодня уехали. У нас тут своих проблем – вот так. Мы азиаты, у нас Азия. Нам бы в Азии разобраться. А вы там, в Европе, между собой воюйте". Есть такой факт", – сказал политтехнолог.

При этом, отметил он, согласно опросам, подавляющее большинство израильтян осуждают действия России, но в то же время не поддерживают предоставление военной помощи Украине. 

Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Израиль, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, партия Ликуд, война России против Украины, Эли Коэн, Михаил Шейтельман
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