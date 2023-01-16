Политтехнолог Шейтельман: На прошлых выборах в Израиле висел билборд Нетаньяху с Путиным. Поэтому я жду не много военной помощи Украине от Израиля

Шейтельман обратил внимание, что несколько лет назад во время предвыборной кампании Нетаньяху использовал свою фотографию с Путиным Фото: EPA

Он напомнил, что накануне досрочных парламентских выборов в Израиле в 2019 году на здании партии "Ликуд" в Тель-Авиве висел огромный билборд, на котором были изображены Нетаньяху и Путин.

"На прошлых выборах (которые были не во время войны) его основным слоганом было... Ну главный его билборд висел, где они с Путиным держатся за руки, и слоган: "Нетаньяху – высшая лига". Понимаете? "Смотрите: с самим Путиным дружу". Поэтому я не много жду военной помощи от Израиля сейчас. Но Нетаньяху не русский шпион", – сказал Шейтельман.

Политтехнолог раскритиковал первые шаги правительства Нетаньяху, в частности то, что новый глава МИД Израиля Эли Коэн один из первых звонков сделал главе МИД России Сергею Лаврову (Шейтельман сказал, что это был первый звонок, на самом деле перед Лавровым Коэн разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном).

"Я считаю, это просто безумная ошибка, и это вред не только для Украины, а это вред уже для Израиля. Впервые вот этим действием нанесен прямой вред самому Израилю. Потому что Лавров – это изгой, Россия – страна-изгой. Об этом сказали вслух такие люди, как [канцлер Германии] Олаф Шольц, например. Если уж Шольц говорит, что Россия – страна-изгой, если премьер-министр Великобритании говорит, что Россия – страна-изгой, ну как вы можете звонить Лаврову? У меня волосы оставшиеся дыбом встали, когда я услышал про этот звонок. Как это можно сделать? Это огромная ошибка", – подчеркнул Шейтельман.

Говоря о помощи Израиля Украине, политтехнолог предположил, что "какие-то вещи делаются", но публично об этом мало сообщают. Например, была информация в СМИ, что Израиль поделился данными об иранских дронах, которыми Россия атакует Украину, продолжил аналитик.

"Думаю, что в том, что мы их почти все сбиваем, есть заслуга Израиля, безусловно. Дальше... Они разбомбили – это тоже факт – прямо партию дронов, которая стояла в Дамаске в аэропорту. Дальше... Ну, гуманитарная помощь. Прямо много. Я просто знаю. Я смотрю, чем занимается посольство. Сначала был госпиталь во Львове, там принимают беженцев. Просто развозят по всем городам какую-то еду, воду – что могут. Нашим спасателям дают какие-то бронежилеты, каски и так далее. Это не военная помощь, она считается гуманитарной", – объяснил политтехнолог.

Но Израиль отказывается прямо предоставлять Украине военную помощь, поскольку, продолжил Шейтельман, опасается возможных негативных последствий для себя со стороны России, которая имеет свой контингент в Сирии.

"Они боятся Россию... Да, они боятся ее. Ну что делать? Сирия – вот она. Россия вот здесь, в пяти километрах, грубо говоря. С той стороны границы. Точнее, даже не границы, на Голанских высотах, а там такая – линия размежевания, назовем так. И вот за ней ездят российские военные джипы. Когда израильские самолеты летят бомбить Дамаск, то российские [cистемы] ПВО, естественно, стоят. Да, формально они оформлены как сирийские, но это российские солдаты. Это "Вагнер" и так далее. И они пытаются сбить израильские самолеты. Поэтому им трудно во всем этом участвовать", – сказал политтехнолог.

Кроме того, по словам Шейтельмана, израильтяне считают себя не европейцами, а азиатами, поэтому не очень хотят вникать в контекст европейских событий.

"Они считают: "Мы уехали из Европы, чтобы вы там сами разбирались друг с другом. Что у вас там в Европе творится, нас больше не интересует. Нас тогда шесть миллионов погибло во время [Второй мировой] войны, когда вы разбирались между собой... Мы сегодня уехали. У нас тут своих проблем – вот так. Мы азиаты, у нас Азия. Нам бы в Азии разобраться. А вы там, в Европе, между собой воюйте". Есть такой факт", – сказал политтехнолог.

При этом, отметил он, согласно опросам, подавляющее большинство израильтян осуждают действия России, но в то же время не поддерживают предоставление военной помощи Украине.

Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью

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