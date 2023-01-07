Израиль – единственная демократическая страна, которая с лета не соболезновала в связи с массовой гибелью украинцев – посол Украины

"Израильтяне просто играются. Президент [Украины Владимир] Зеленский в прошлую пятницу поговорил с [новым главой правительства Израиля Биньямину] Нетаньяху и сказал обо всем, чего мы от них ожидаем. Но Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели наших граждан", – сказал он.

По словам Корнийчука, когда новый глава МИД Израиля Эли Коэн говорит, что позиция Израиля по поводу конфликта не изменилась, возникает вопрос: "А какая именно это позиция?"

"В последний раз они осуждали действия Российской Федерации еще в июне, а теперь еще и общаются с нашим врагом, что для нас опасно. [...] За гуманитарную помощь мы, конечно, очень благодарны, но нам нужно от Израиля кое-что другое и они об этом прекрасно знают", – подчеркнул посол.

Он считает, что разговор Зеленского с Нетаньяху еще до формирования правительства в Израиле был "более перспективным".

"Нетаньяху тогда сказал, что еще посмотрит и скажет в следующий раз, сможет ли Израиль изменить политику по отношению к Украине. А второй [разговор] – уже после формирования правительства, когда Нетаньяху позвонил, только чтобы мы изменили свою позицию (относительно голосования за резолюцию Генассамблеи по Израилю) в ООН. Насколько я понимаю, его не интересовали ни наши вопросы, ни предложения. Безусловно, это не может не беспокоить нашего президента", – объяснил Корнийчук.

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