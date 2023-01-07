Израиль – единственная демократическая страна, которая с лета не соболезновала в связи с массовой гибелью украинцев – посол Украины

"Израильтяне просто играются. Президент [Украины Владимир] Зеленский в прошлую пятницу поговорил с [новым главой правительства Израиля Биньямину] Нетаньяху и сказал обо всем, чего мы от них ожидаем. Но Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели наших граждан", – сказал он.
По словам Корнийчука, когда новый глава МИД Израиля Эли Коэн говорит, что позиция Израиля по поводу конфликта не изменилась, возникает вопрос: "А какая именно это позиция?"
"В последний раз они осуждали действия Российской Федерации еще в июне, а теперь еще и общаются с нашим врагом, что для нас опасно. [...] За гуманитарную помощь мы, конечно, очень благодарны, но нам нужно от Израиля кое-что другое и они об этом прекрасно знают", – подчеркнул посол.
Он считает, что разговор Зеленского с Нетаньяху еще до формирования правительства в Израиле был "более перспективным".
"Нетаньяху тогда сказал, что еще посмотрит и скажет в следующий раз, сможет ли Израиль изменить политику по отношению к Украине. А второй [разговор] – уже после формирования правительства, когда Нетаньяху позвонил, только чтобы мы изменили свою позицию (относительно голосования за резолюцию Генассамблеи по Израилю) в ООН. Насколько я понимаю, его не интересовали ни наши вопросы, ни предложения. Безусловно, это не может не беспокоить нашего президента", – объяснил Корнийчук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Нетаньяху. 29 декабря Нетаньяху официально вступил в должность премьера.
Коэн в своей речи при вступлении в должность заявил, что приоритетом внешней политики нового правительства Израиля будут отношения с США и развитие связей с Европой. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь" и "одну вещь мы сделаем точно – на публике будем меньше говорить".