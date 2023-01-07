ГОРДОН
 
 
МИР

Израиль – единственная демократическая страна, которая с лета не соболезновала в связи с массовой гибелью украинцев – посол Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Израильтяне "просто играются" в отношении воюющей Украины, считает Корнийчук
Израильтяне "просто играются" в отношении воюющей Украины, считает Корнийчук
Фото: pixabay.com

По отношению к российской агрессии против Украины Израиль "играется", заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью "Главкому", которое было опубликовано 6 января.

"Израильтяне просто играются. Президент [Украины Владимир] Зеленский в прошлую пятницу поговорил с [новым главой правительства Израиля Биньямину] Нетаньяху и сказал обо всем, чего мы от них ожидаем. Но Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели наших граждан", – сказал он.

По словам Корнийчука, когда новый глава МИД Израиля Эли Коэн говорит, что позиция Израиля по поводу конфликта не изменилась, возникает вопрос: "А какая именно это позиция?"

"В последний раз они осуждали действия Российской Федерации еще в июне, а теперь еще и общаются с нашим врагом, что для нас опасно. [...] За гуманитарную помощь мы, конечно, очень благодарны, но нам нужно от Израиля кое-что другое и они об этом прекрасно знают", – подчеркнул посол.

Он считает, что разговор Зеленского с Нетаньяху еще до формирования правительства в Израиле был "более перспективным".

"Нетаньяху тогда сказал, что еще посмотрит и скажет в следующий раз, сможет ли Израиль изменить политику по отношению к Украине. А второй [разговор] – уже после формирования правительства, когда Нетаньяху позвонил, только чтобы мы изменили свою позицию (относительно голосования за резолюцию Генассамблеи по Израилю) в ООН. Насколько я понимаю, его не интересовали ни наши вопросы, ни предложения. Безусловно, это не может не беспокоить нашего президента", – объяснил Корнийчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Нетаньяху. 29 декабря Нетаньяху официально вступил в должность премьера.

Коэн в своей речи при вступлении в должность заявил, что приоритетом внешней политики нового правительства Израиля будут отношения с США и развитие связей с Европой. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь" и "одну вещь мы сделаем точно – на публике будем меньше говорить".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Израиль, МИД, война, гуманитарная помощь, вторжение, обстрелы, война России против Украины, посол, МИД Израиля, Евгений Корнийчук, Эли Коэн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
alyona alyona показала своих родителей
alyona alyona показала своих родителей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (174969)
2
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (157020)
3
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (133328)
4
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (120121)
5
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью (102047)
6
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (95873)
7
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (78436)
8
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль (59146)
 
 
 
 