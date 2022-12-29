Зеленский поздравил Нетаньяху с созданием нового правительства Израиля и заявил о готовности к тесному сотрудничеству для "победы над силами зла"

Зеленский пожелал Нетаньяху успехов "на пути к благополучию и безопасности Израиля" Фото: EPA

Соответствующий пост глава Украинского государства написал в Twitter 29 декабря.

"Желаю успехов на пути к благополучию и безопасности Израиля, подтверждаю готовность Украины к тесному сотрудничеству для усиления наших связей и противостояния общим вызовам, процветанию и победе над силами зла", – отметил Зеленский.

Вітаю Прем’єр-міністра @netanyahu зі створенням нового уряду. Бажаю успіхів на шляху до добробуту та безпеки Ізраїлю, підтверджую готовність України до тісної співпраці для посилення наших зв’язків і протистояння спільним викликам, процвітання та перемоги над силами зла. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2022

Нетаньяху 29 декабря принял присягу и официально был назначен премьер-министром Израиля на шестой срок.

В ходе голосования в Кнессете 63 депутата из 120 высказались за доверие новому 37 кабмину Израиля во главе с Нетаньяху, 54 проголосовали против.

Выступая в парламенте перед приведением к присяге, Нетаньяху назвал три главных приоритета для правительства: прекращение ядерной программы Ирана, развитие государственной инфраструктуры – с акцентом на соединение так называемой периферии с центром страны, а также восстановление внутренней безопасности и управления в Израиле.

В правительственную коалицию (контролирует 64 из 120 мест в Кнессете), кроме партии "Ликуд", вошли ультраправые и ультраортодоксальные партии – "Религиозный сионизм", "Шас", "Яхадут ха-Тора", "Оцма Йехудит" и "Ноам".