Россия просит Израиль не мешать в перевозке оружия из Сирии для использования против Украины – СМИ

Один из чиновников на условиях анонимности сообщил телекомпании, что израильские и российские официальные лица в последние дни ведут переговоры. Посольство России в Израиле не ответило на запрос журналистов на эту тему.
The Тimes of Israel отмечает, что Тель-Авив и Москва давно координируют свои действия в сирийском воздушном пространстве, чтобы избежать столкновений. Но после вторжения России в Украину 24 февраля "отношения между ними обострились".
"Израиль нанес в Сирии сотни ударов, направленных на то, чтобы помешать Ирану создать там военный плацдарм и остановить его поставки передового оружия ливанской террористической группировке "Хезболла"... Тем временем Россия предоставила своему союзнику Сирии тысячи военнослужащих и военную технику, пока режим пытается подавить изнурительную гражданскую войну", – говорится в статье.
В октябре The New York Times сообщила, что Россия выводит свои силы из Сирии из-за ограничений снабжения в ходе войны в Украине, в том числе – демонтирует системы ПВО С-300, которые представляли серьезную угрозу для операций израильских ВВС в стране.
"Оказывая гуманитарную помощь, Израиль придерживается строгой политики отказа от военной помощи Украине... Одной из основных причин такой политики, по-видимому, является стратегическая потребность Израиля в сохранении свободы операций в Сирии. Однако в последнее время Иерусалим, похоже, с энтузиазмом относится к идее поставок оборонительного оборудования, поскольку Иран поставляет Кремлю ударные беспилотники. Неясно, изменит ли предполагаемый будущий премьер-министр Биньямин Нетаньяху курс на войну", – анализирует ситуацию израильское издание.
После вторжения РФ 24 февраля в рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные каски, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября, после того как стало известно, что Иран не только поставляет России дроны, но и передает баллистические ракеты, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.
18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".
По данным СМИ, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.
24 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он в этой войне.