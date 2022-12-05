Россия просит Израиль не мешать в перевозке оружия из Сирии для использования против Украины – СМИ

Из-за нехватки оружия в войне с Украиной РФ вывозит из Сирии системы ПВО С-300 Фото: ЕРА

Один из чиновников на условиях анонимности сообщил телекомпании, что израильские и российские официальные лица в последние дни ведут переговоры. Посольство России в Израиле не ответило на запрос журналистов на эту тему.

The Тimes of Israel отмечает, что Тель-Авив и Москва давно координируют свои действия в сирийском воздушном пространстве, чтобы избежать столкновений. Но после вторжения России в Украину 24 февраля "отношения между ними обострились".

"Израиль нанес в Сирии сотни ударов, направленных на то, чтобы помешать Ирану создать там военный плацдарм и остановить его поставки передового оружия ливанской террористической группировке "Хезболла"... Тем временем Россия предоставила своему союзнику Сирии тысячи военнослужащих и военную технику, пока режим пытается подавить изнурительную гражданскую войну", – говорится в статье.

В октябре The New York Times сообщила, что Россия выводит свои силы из Сирии из-за ограничений снабжения в ходе войны в Украине, в том числе – демонтирует системы ПВО С-300, которые представляли серьезную угрозу для операций израильских ВВС в стране.

"Оказывая гуманитарную помощь, Израиль придерживается строгой политики отказа от военной помощи Украине... Одной из основных причин такой политики, по-видимому, является стратегическая потребность Израиля в сохранении свободы операций в Сирии. Однако в последнее время Иерусалим, похоже, с энтузиазмом относится к идее поставок оборонительного оборудования, поскольку Иран поставляет Кремлю ударные беспилотники. Неясно, изменит ли предполагаемый будущий премьер-министр Биньямин Нетаньяху курс на войну", – анализирует ситуацию израильское издание.