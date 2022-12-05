ГОРДОН
 
 
МИР

Россия просит Израиль не мешать в перевозке оружия из Сирии для использования против Украины – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из-за нехватки оружия в войне с Украиной РФ вывозит из Сирии системы ПВО С-300
Из-за нехватки оружия в войне с Украиной РФ вывозит из Сирии системы ПВО С-300
Фото: ЕРА

Россия обратилась к Израилю с просьбой не препятствовать переброске военной техники из Сирии в Украину. Об этом 4 декабря пишет The Тimes of Israel со ссылкой на общественное телевидение KAN.

Один из чиновников на условиях анонимности сообщил телекомпании, что израильские и российские официальные лица в последние дни ведут переговоры. Посольство России в Израиле не ответило на запрос журналистов на эту тему.

The Тimes of Israel отмечает, что Тель-Авив и Москва давно координируют свои действия в сирийском воздушном пространстве, чтобы избежать столкновений. Но после вторжения России в Украину 24 февраля "отношения между ними обострились". 

"Израиль нанес в Сирии сотни ударов, направленных на то, чтобы помешать Ирану создать там военный плацдарм и остановить его поставки передового оружия ливанской террористической группировке "Хезболла"... Тем временем Россия предоставила своему союзнику Сирии тысячи военнослужащих и военную технику, пока режим пытается подавить изнурительную гражданскую войну", – говорится в статье.

В октябре The New York Times сообщила, что Россия выводит свои силы из  Сирии из-за ограничений снабжения в ходе войны в Украине, в том числе – демонтирует системы ПВО С-300, которые представляли серьезную угрозу для операций израильских ВВС в стране.

"Оказывая гуманитарную помощь, Израиль придерживается строгой политики отказа от военной помощи Украине... Одной из основных причин такой политики, по-видимому, является стратегическая потребность Израиля в сохранении свободы операций в Сирии. Однако в последнее время Иерусалим, похоже, с энтузиазмом относится к идее поставок оборонительного оборудования, поскольку Иран поставляет Кремлю ударные беспилотники. Неясно, изменит ли предполагаемый будущий премьер-министр Биньямин Нетаньяху курс на войну", – анализирует ситуацию израильское издание.

Контекст:

После вторжения РФ 24 февраля в рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные каски, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября, после того как стало известно, что Иран не только поставляет России дроны, но и передает баллистические ракеты, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".

По данным СМИ, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он в этой войне.

Теги: Россия, Израиль, Сирия, переговоры, вооружение, ПВО, С-300
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (396686)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (170533)
3
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (64813)
4
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (62355)
5
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото (25397)
6
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (23533)
7
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (23259)
8
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл (21730)
 
 
 
 