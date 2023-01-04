Новый глава МИД Израиля поговорил с Лавровым по телефону, посол Украины заявил, что это изменение политики

Согласно релизу, Лавров позвонил Коэну, чтобы поздравить с вступлением в должность, они обсудили двусторонние и "региональные вопросы". Днем ранее Коэн говорил с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, сообщил сайт правительства Израиля.

По информации The Times of Israel, Коэн передал Лаврову послания, о которых просил Блинкен. Высокопоставленный дипломат, рассказавший об этом СМИ, не стал сообщать деталей о месседжах, которые просил передать Лаврову глава Госдепа. Издание пишет, что Москва просила о разговоре с новым главой МИД.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в разговоре с The Times of Israel назвал изменением политики общение главы израильского МИД с главой российского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что предшественник Коэна на должности главы МИД – Яир Лапид – с начала полномасштабного вторжения РФ не общался с Лавровым.

Корнийчук назвал неясной позицию Израиля в отношении войны. "К сожалению, мы не получаем осуждения массовых обстрелов нашего гражданского населения в последние месяцы. Израиль является уникальным среди наших партнеров. Он хранит молчание", – пояснил дипломат.

Неназванный израильский чиновник возразил, что политика страны не менялась после прихода к власти нового правительства.