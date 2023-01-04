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Новый глава МИД Израиля поговорил с Лавровым по телефону, посол Украины заявил, что это изменение политики

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По данным СМИ, Коэн передал Лаврову сообщение от Блинкена
По данным СМИ, Коэн передал Лаврову сообщение от Блинкена
Фото: gov.il

Новоназначенный министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 3 января провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба израильского МИД.

Согласно релизу, Лавров позвонил Коэну, чтобы поздравить с вступлением в должность, они обсудили двусторонние и "региональные вопросы". Днем ранее Коэн говорил с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, сообщил сайт правительства Израиля. 

По информации The Times of Israel, Коэн передал Лаврову послания, о которых просил Блинкен. Высокопоставленный дипломат, рассказавший об этом СМИ, не стал сообщать деталей о месседжах, которые просил передать Лаврову глава Госдепа. Издание пишет, что Москва просила о разговоре с новым главой МИД. 

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в разговоре с The Times of Israel назвал изменением политики общение главы израильского МИД с главой российского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что предшественник Коэна на должности главы МИД – Яир Лапид – с начала полномасштабного вторжения РФ не общался с Лавровым. 

Корнийчук назвал неясной позицию Израиля в отношении войны. "К сожалению, мы не получаем осуждения массовых обстрелов нашего гражданского населения в последние месяцы. Израиль является уникальным среди наших партнеров. Он хранит молчание", – пояснил дипломат. 

Неназванный израильский чиновник возразил, что политика страны не менялась после прихода к власти нового правительства.

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Беньямина Нетаньяху. 29 декабря Нетаньяху официально вступил в должность премьера

Коэн в своей инаугурационной речи заявил, что приоритетом внешней политики нового правительства Израиля будут отношения с США и развитие связей с Европой. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь", и "одну вещь мы сделаем точно – на публике будем меньше говорить". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Израиль, Сергей Лавров, МИД России, гуманитарная помощь, Энтони Блинкен, МИД Израиля, Евгений Корнийчук, Яир Лапид, Эли Коэн
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