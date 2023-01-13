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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Израиль передаст Украине системы оповещения о ракетах и дронах – посол

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Посол Украины в Израиле считает, что необходимо "более активное" военно-техническое сотрудничество между Украиной и Израилем
Посол Украины в Израиле считает, что необходимо "более активное" военно-техническое сотрудничество между Украиной и Израилем
Фото: depositphotos.com

Правительство Израиля работает над тем, чтобы передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах. Об этом 13 января сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на брифинге в Media Center Ukraine. Трансляцию брифинга центр опубликовал в YouTube.

В то же время он отметил, что то сотрудничество, которое происходит между Украиной и Израилем, не отвечает ожиданиям украинской стороны.

"Идет работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью. Но это не совсем, опять-таки, отвечает ожиданиям нашего государства", – сказал Корнийчук.

Он добавил, что необходимо "более активное" военно-техническое сотрудничество.

Посол добавил, для передачи технологий нужно несколько недель, потому что правительство Израиля только начало работу в этом направлении. Кроме того, правительства сотрудничают и по поводу других пакетов помощи, но их пока нельзя комментировать, добавил Корнийчук.

В то же время посол сообщил, что министерство иностранных дел Израиля анонсировало, что в 2023 году увеличит количество помощи для Украины, но не уточнило, о какой поддержке идет речь.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Нетаньяху. 29 декабря Нетаньяху официально вступил в должность премьера.

6 января Корнийчук в интервью "Главкому" заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели наших граждан.

Теги: Украина, Израиль, посольство, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, брифинг, посол, Евгений Корнийчук
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