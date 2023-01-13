Израиль передаст Украине системы оповещения о ракетах и дронах – посол

Посол Украины в Израиле считает, что необходимо "более активное" военно-техническое сотрудничество между Украиной и Израилем Фото: depositphotos.com

В то же время он отметил, что то сотрудничество, которое происходит между Украиной и Израилем, не отвечает ожиданиям украинской стороны.

"Идет работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью. Но это не совсем, опять-таки, отвечает ожиданиям нашего государства", – сказал Корнийчук.

Он добавил, что необходимо "более активное" военно-техническое сотрудничество.

Посол добавил, для передачи технологий нужно несколько недель, потому что правительство Израиля только начало работу в этом направлении. Кроме того, правительства сотрудничают и по поводу других пакетов помощи, но их пока нельзя комментировать, добавил Корнийчук.

В то же время посол сообщил, что министерство иностранных дел Израиля анонсировало, что в 2023 году увеличит количество помощи для Украины, но не уточнило, о какой поддержке идет речь.