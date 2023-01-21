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Невзлин: Чубайс собирается осесть в Британии. Это может быть выторгованная пенсия у Путина

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Чубайс (на фото) имеет израильское гражданство, отметил Невзлин
Чубайс (на фото) имеет израильское гражданство, отметил Невзлин
Фото: ЕРА

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что бывший руководитель администрации президента РФ (1996–1997) Анатолий Чубайс хоть и уехал из России, но остается возле власти РФ.

"Я абсолютно согласен с вашим тезисом о том, что Чубайс не может оторваться от российской или советской власти. Он всегда как бы грелся рядом. Я не знаю, был ли он агентом КГБ. Я помню, что он был внештатным инструктором обкома партии. [...] Я не знал этого Чубайса. И, в общем, и сейчас его не сильно знаю. Я его знаю, конечно, но я его оцениваю по действиям. И действия его отвратительны и омерзительны. Я не думаю, что у него есть хоть какой-то потенциал для переговоров", – сказал Невзлин.

По его словам, Чубайс "никогда не уходил" от президента РФ Владимира Путина.

"Этот человек состоит в позиции советника Путина по взаимодействию с Америкой де-факто. Более того, он действительно взаимодействовал после того, как ушел из администрации и остался советником, регулярно налаживал специальные контакты как с демократами, так и республиканцами. И он умеет работать интенсивно и все такое. Результат, как мы видим, ноль: все, что наладили и не наладили", – подчеркнул Невзлин.

Он утверждает, что "человек вообще никуда не делся, человек остался у Путина".

"Если бы Чубайс хотел вести какие-то переговоры, то ему сначала надо было бы объяснить позицию, на которой он находится. Он позицию никакую не занял после отъезда. Таким образом, он подтвердил, что он находится на позиции Путина, то есть на позиции агрессора. А какой смысл тогда с ним вести переговоры?" – задался вопросом Невзлин.

Российский бизнесмен отметил, что Чубайс "сделал израильское гражданство", как и ряд других российских бизнесменов.

"Не важно, какие они евреи. Все разные. И Чубайс воспользовался этой возможностью – израильским гражданством, – чтобы быть не только русским, но и больше человеком мира. Я не могу сказать, что Чубайс много в Израиле. Тем более что особо он никому не нужен. Но то, что он ездит по миру, то, что он бывает в разных странах, постоянно его фотографируют то на Кипре, то в Испании, то в Португалии, то в Британии... И, по последним данным, Чубайс собирается осесть в Британии. Один из его русских друзей собирается ему, так сказать, уступить хороший особняк, дом красивый где-то под Лондоном. И он там собирается жить на постоянную... Вроде бы Чубайс выбрал себе постоянное место жительства. Таким образом, это может быть выторгованная пенсия у Путина. То есть типа он не является ни переговорщиком – ничем, к нему не пристают, но он ничего не заявляет и не рассказывает. Наверное, на данном этапе, пока идет война, это проходит. Но мы с вами понимаем, что, когда война закончится и начнутся подготовки к трибуналам, тогда это не пройдет. Ему придется говорить", – объяснил Невзлин.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Чубайс – российский политический, государственный деятель, экономист. Бывший руководитель администрации президента РФ, бывший генеральный директор государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий".

Чубайс и Путин знакомы как минимум с 1996 года, когда Чубайс возглавлял администрацию президента РФ Бориса Ельцина, а Путин переехал в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента РФ. Чубайс, по рассказам проживающего во Франции бывшего друга Путина Сергея Пугачева, возражал против этого назначения.

С 2011-го по 2020 год Чубайс – председатель правления "Роснано". С 4 декабря 2020 года по 22 марта 2022 года – специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 23 марта стало известно, что Чубайс ушел в отставку и уехал из России, по одной из версий, это произошло из-за его несогласия с развязанной Путиным войной в Украине.

31 июля российская телеведущая Ксения Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в Италии в реанимацию.

7 августа итальянское издание La Repubblica сообщило, что Чубайс выписался из итальянской больницы и переехал в Германию. До этого его допросил прокурор.  По одной из первоначальных версий, Чубайс мог быть отравлен, но врачи склоняются к мнению, что причиной ухудшения его состояния стало неврологическое заболевание, синдром Гийена – Барре. Официальная причина госпитализации Чубайса не была обнародована.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Израиль, Великобритания, гражданство, Анатолий Чубайс, Леонид Невзлин
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