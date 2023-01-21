Невзлин: Чубайс собирается осесть в Британии. Это может быть выторгованная пенсия у Путина

"Я абсолютно согласен с вашим тезисом о том, что Чубайс не может оторваться от российской или советской власти. Он всегда как бы грелся рядом. Я не знаю, был ли он агентом КГБ. Я помню, что он был внештатным инструктором обкома партии. [...] Я не знал этого Чубайса. И, в общем, и сейчас его не сильно знаю. Я его знаю, конечно, но я его оцениваю по действиям. И действия его отвратительны и омерзительны. Я не думаю, что у него есть хоть какой-то потенциал для переговоров", – сказал Невзлин.

По его словам, Чубайс "никогда не уходил" от президента РФ Владимира Путина.

"Этот человек состоит в позиции советника Путина по взаимодействию с Америкой де-факто. Более того, он действительно взаимодействовал после того, как ушел из администрации и остался советником, регулярно налаживал специальные контакты как с демократами, так и республиканцами. И он умеет работать интенсивно и все такое. Результат, как мы видим, ноль: все, что наладили и не наладили", – подчеркнул Невзлин.

Он утверждает, что "человек вообще никуда не делся, человек остался у Путина".

"Если бы Чубайс хотел вести какие-то переговоры, то ему сначала надо было бы объяснить позицию, на которой он находится. Он позицию никакую не занял после отъезда. Таким образом, он подтвердил, что он находится на позиции Путина, то есть на позиции агрессора. А какой смысл тогда с ним вести переговоры?" – задался вопросом Невзлин.

Российский бизнесмен отметил, что Чубайс "сделал израильское гражданство", как и ряд других российских бизнесменов.

"Не важно, какие они евреи. Все разные. И Чубайс воспользовался этой возможностью – израильским гражданством, – чтобы быть не только русским, но и больше человеком мира. Я не могу сказать, что Чубайс много в Израиле. Тем более что особо он никому не нужен. Но то, что он ездит по миру, то, что он бывает в разных странах, постоянно его фотографируют то на Кипре, то в Испании, то в Португалии, то в Британии... И, по последним данным, Чубайс собирается осесть в Британии. Один из его русских друзей собирается ему, так сказать, уступить хороший особняк, дом красивый где-то под Лондоном. И он там собирается жить на постоянную... Вроде бы Чубайс выбрал себе постоянное место жительства. Таким образом, это может быть выторгованная пенсия у Путина. То есть типа он не является ни переговорщиком – ничем, к нему не пристают, но он ничего не заявляет и не рассказывает. Наверное, на данном этапе, пока идет война, это проходит. Но мы с вами понимаем, что, когда война закончится и начнутся подготовки к трибуналам, тогда это не пройдет. Ему придется говорить", – объяснил Невзлин.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Читайте полную версию интервью

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