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"Гораздо больше, чем известно". Посол Израиля в Германии рассказал о скрытой помощи Украине

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Просор дал интервью немецким СМИ
Просор дал интервью немецким СМИ
Фото: ЕРА

Израиль поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии намного больше, чем это известно общественности. Об этом израильский посол в Германии Рон Просор заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, 27 января его опубликовал Berliner Morgenpost.

Просор считает, что нужно с пониманием относиться к отказу Израиля передавать оружие Украине. 

"Это все не так просто. У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно пресекает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине", – сказал он.

Второй причиной умеренной политики израильского правительства посол назвал то, что в России остается большое количество евреев.

"Так что помогаем – пусть и закулисно и гораздо больше, чем известно. У нас также есть большая еврейская община в России. Это две основные причины, по которым мы остаемся в тени", – добавил дипломат.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.

Теги: Россия, Германия, Израиль, Сирия, агрессия, военная помощь, беспилотники, война России против Украины, ракеты, посол
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