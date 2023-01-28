"Гораздо больше, чем известно". Посол Израиля в Германии рассказал о скрытой помощи Украине

Просор считает, что нужно с пониманием относиться к отказу Израиля передавать оружие Украине.
"Это все не так просто. У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно пресекает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине", – сказал он.
Второй причиной умеренной политики израильского правительства посол назвал то, что в России остается большое количество евреев.
"Так что помогаем – пусть и закулисно и гораздо больше, чем известно. У нас также есть большая еврейская община в России. Это две основные причины, по которым мы остаемся в тени", – добавил дипломат.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.
Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.