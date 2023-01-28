"Гораздо больше, чем известно". Посол Израиля в Германии рассказал о скрытой помощи Украине

Просор считает, что нужно с пониманием относиться к отказу Израиля передавать оружие Украине.

"Это все не так просто. У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно пресекает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине", – сказал он.

Второй причиной умеренной политики израильского правительства посол назвал то, что в России остается большое количество евреев.

"Так что помогаем – пусть и закулисно и гораздо больше, чем известно. У нас также есть большая еврейская община в России. Это две основные причины, по которым мы остаемся в тени", – добавил дипломат.