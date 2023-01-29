Завод Ирана по производству военного оружия был атакован БПЛА

В результате взрыва на военном объекте в Исфахане произошел пожар Скриншот: Khurram Zubair / Twitter

Взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан, где производят беспилотники. Также, в иранском городе Шахид-Салиме загорелся крупный завод по производству моторных масел, сообщает агентство IRNA. По их информации, объект также подвергся атаке беспилотников.

Исфахан является одним из важных иранских городов с точки зрения военной промышленности, отметил телеканал, так как в нем есть много военных заводов, а в близлежащем городе Натанз есть один из "самых важных иранских ядерных объектов".

Видео пожара на военном объкте в Исфахане опубликовал в Twitter журналист Курам Зубаир.

A drone attack on military site linked to Oil depot and drone factory in #Isfahan, Iran.

Kamikaze drones hit the factory that manufactures ammunition and drones in Isfahan. No causalities.. Air defenses of #Iran's Army and IRGC have been put on high alert.

Investigation underway! pic.twitter.com/Ho9XwuTWrA — Khurram Zubair (@Khurram__z) January 29, 2023

В Twitter Al Arabia опубликовало кадры работы ПВО.

Министерство обороны Ирана подтвердило взрывы на заводе БПЛА. Его заявления опубликовало, в частности, агентство IMNA. Оборонное ведомство в заявлении инцидент назвало "неудачной атакой". В то же время министерство не возложило ответственность на какую-либо конкретную страну или группу.

"Вечером 28 января, около 23.30, была проведена безуспешная атака с применением (беспилотников) на один из мастерских комплексов Минобороны, и к счастью… один из [беспилотников] был поражен… средствами ПВО а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", – говорится в сообщении.

Там добавили, что человеческих жертв нет.

Украинские военный журналист, главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отметил, что только Израиль смог бы нанести "такой мощный удар дронами".

"Примечательно, что Иран, вооруженный новейшими российскими системами противовоздушной обороны, не смог отбить атаку. Иран сейчас является главным военным союзником РФ, обе террористические страны обмениваются военными технологиями и вооружением, проводят совместные военные операции. Очень справедливо наказание для Ирана, ведущего открытую террористическую войну против многих стран мира, в том числе против Украины. Дроны стали основным видом ударного вооружения XXI века. Их преимущество – низкая стоимость и анонимность. Дроны позволяют вести войны без объявления войны", – написал журналист.