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В Иране мужчина открыл стрельбу в посольстве Азербайджана – есть погибший и раненые. Видео

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В результате стрельбы в посольстве Азербайджана в Тегеране убит начальник охраны
В результате стрельбы в посольстве Азербайджана в Тегеране убит начальник охраны
Фото: EPA

В столице Ирана Тегеране мужчина пришел в посольство Азербайджана с оружием и открыл стрельбу. В результате погиб начальник службы безопасности, двое охранников ранены, пишет иранское агентство Tasmin 27 января.

Командующий тегеранской полицией генерал Хосейн Рахими сообщил агентству, что нападавший задержан. По его словам, злоумышленник вошел в посольство со своими двумя детьми.

Начальник полиции добавил, что во время первоначального допроса нападавший назвал мотивом стрельбы "личные и семейные проблемы".

В МИД Азербайджана заявили, что вскоре эвакуируют сотрудников дипмиссии и членов их семей. Ведомство уточнило, что злоумышленник вел стрельбу из автомата Калашникова. Состояние раненых охранников удовлетворительное, отмечается в заявлении.

"Ранее предпринимались попытки угрожать нашей дипломатической миссии в Иране и перед Ираном постоянно поднимались вопросы по предотвращению подобных ситуаций и обеспечению безопасности наших дипломатических миссий. К сожалению, последний кровавый теракт демонстрирует серьезные последствия непроявления должного внимания к нашим настоятельным призывам в этом направлении", – говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Telegram-канал Baza опубликовал видео с камер наблюдения.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал в Twitter, что Украина решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего, а раненым желаем скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении.


Теги: Иран, стрельба, посольство, Азербайджан, Тегеран, происшествия
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