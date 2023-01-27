В Иране мужчина открыл стрельбу в посольстве Азербайджана – есть погибший и раненые. Видео

В результате стрельбы в посольстве Азербайджана в Тегеране убит начальник охраны Фото: EPA

Командующий тегеранской полицией генерал Хосейн Рахими сообщил агентству, что нападавший задержан. По его словам, злоумышленник вошел в посольство со своими двумя детьми.

Начальник полиции добавил, что во время первоначального допроса нападавший назвал мотивом стрельбы "личные и семейные проблемы".

В МИД Азербайджана заявили, что вскоре эвакуируют сотрудников дипмиссии и членов их семей. Ведомство уточнило, что злоумышленник вел стрельбу из автомата Калашникова. Состояние раненых охранников удовлетворительное, отмечается в заявлении.

"Ранее предпринимались попытки угрожать нашей дипломатической миссии в Иране и перед Ираном постоянно поднимались вопросы по предотвращению подобных ситуаций и обеспечению безопасности наших дипломатических миссий. К сожалению, последний кровавый теракт демонстрирует серьезные последствия непроявления должного внимания к нашим настоятельным призывам в этом направлении", – говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Telegram-канал Baza опубликовал видео с камер наблюдения.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал в Twitter, что Украина решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего, а раненым желаем скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении.

Ukraine strongly condemns today’s attack on the embassy of Azerbaijan in Tehran, which resulted in one death and left several security personnel injured. We offer our sincere condolences to the loved ones of the victim, and wish a speedy recovery to the wounded. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 27, 2023



