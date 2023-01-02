В Мексике в результате нападения на тюрьму возле границы США погибли 14 человек

В город после нападения ввели войска Фото: ЕРА

Представители местной прокуратуры рассказали предварительную версию событий. По их данным, утром к тюрьме подъехали бронетранспортеры, из них был открыт огонь.

В результате стрельбы погибли 10 сотрудников службы безопасности и четверо заключенных. Ранения получили 13 человек.

Прокуратура сообщила, что из тюрьмы сбежали "по меньшей мере 24 человека".

Агентство отмечает, что информация о том, кто именно совершил нападение, на момент подготовки материала обнародована не была.

Мексиканские правоохранители уведомили еще об одном нападении, которое произошло в городе в тот же день, – на муниципальную полицию. Жертвами этого инцидента стали два человека.

BBC сообщает со ссылкой на очевидцев, что нападавшие на тюрьму были одеты в черную одежду и вооружены лучше, чем полиция, оии стреляли по всем проезжавшим мимо машинам.

В город после нападения на тюрьму ввели войска, отмечает телекомпания.