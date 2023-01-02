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В Мексике в результате нападения на тюрьму возле границы США погибли 14 человек

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В город после нападения ввели войска
В город после нападения ввели войска
Фото: ЕРА

1 января в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес, расположенном возле границы Мексики с Соединенными Штатами, произошло нападение на тюрьму, жертвами которого стали 14 человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило в воскресенье Reuters.

Представители местной прокуратуры рассказали предварительную версию событий. По их данным, утром к тюрьме подъехали бронетранспортеры, из них был открыт огонь.

В результате стрельбы погибли 10 сотрудников службы безопасности и четверо заключенных. Ранения получили 13 человек.

Прокуратура сообщила, что из тюрьмы сбежали "по меньшей мере 24 человека".

Агентство отмечает, что информация о том, кто именно совершил нападение, на момент подготовки материала обнародована не была.

Мексиканские правоохранители уведомили еще об одном нападении, которое произошло в городе в тот же день, – на муниципальную полицию. Жертвами этого инцидента стали два человека.

BBC сообщает со ссылкой на очевидцев, что нападавшие на тюрьму были одеты в черную одежду и вооружены лучше, чем полиция, оии стреляли по всем проезжавшим мимо машинам.

В город после нападения на тюрьму ввели войска, отмечает телекомпания.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: стрельба, прокуратура, полиция, тюрьма, Мексика, заключенные, нападение, бронетранспортер, жертвы, погибшие, ранение
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