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В США произошла вторая за три дня стрельба. Погибло семь человек

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В результате стрельбы погибло семь человек
В результате стрельбы погибло семь человек
Фото: EPA

В штате Калифорния 23 января произошла стрельба в двух разных местах – в городе Оклахома и прибрежном поселке Хаф-Мун. Это вторая стрельба за последних три дня, сообщили американские телеканалы, в частности CNN.

По словам официальных лиц, по меньшей мере семь человек погибли и один человек получил тяжелые ранения. Стрельба произошла в двух разных местах. 

По словам шерифа округа Кристины Корпус, нападавшего идентифицировали. Вероятно, это 67-летний Чуньли Чжао. Его взяли под стражу более чем через два часа после стрельбы в Хаф-Мун.

Власти считают, что Чжао действовал в одиночку. В полиции отметили, что мотив стрелка неизвестен и угрозы для общества нет.

"Это разрушительная трагедия для семей, затронутых этим невыразимым актом насилия", – заявила Корпус на пресс-конференции.

Контекст:

21 января произошла стрельба в городе Монтерей-Парк на фестивале, где праздновали китайский Новый год. В результате стрельбы погибло как минимум 10 человек, еще 10 получили ранения. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

На следующий день его обнаружили в белом фургоне. После того как его нашла полиция, стрелок нанес себе огнестрельное ранение, от которого скончался.

Теги: США, стрельба, полиция, нападение, Калифорния, насилие, Оклахома
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