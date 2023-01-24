В США произошла вторая за три дня стрельба. Погибло семь человек

В результате стрельбы погибло семь человек Фото: EPA

По словам официальных лиц, по меньшей мере семь человек погибли и один человек получил тяжелые ранения. Стрельба произошла в двух разных местах.

По словам шерифа округа Кристины Корпус, нападавшего идентифицировали. Вероятно, это 67-летний Чуньли Чжао. Его взяли под стражу более чем через два часа после стрельбы в Хаф-Мун.

Власти считают, что Чжао действовал в одиночку. В полиции отметили, что мотив стрелка неизвестен и угрозы для общества нет.

"Это разрушительная трагедия для семей, затронутых этим невыразимым актом насилия", – заявила Корпус на пресс-конференции.