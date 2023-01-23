В США нашли мертвым мужчину, который, вероятно, убил 10 человек на фестивале в Монтерей-Парке

72-летний Хуу Кан Тран скрывался в белом фургоне. После того как его обнаружила полиция, он нанес себе огнестрельное ранение, от которого скончался, заявил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

Трана подозревают в убийстве 10 человек в танцевальной студии. Инцидент произошел 21 января в 22.30 по местному времени (8.30 22 января – по киевскому), приблизительно через час после окончания большого фестиваля по случаю празднования китайского Нового года. Вследствие инцидента еще 10 человек получили ранения.

Следователи обыскали фургон и обнаружили "несколько улик", связывающих Трана со стрельбой в Монтерей-Парке.