В торговом центре в США во время ссоры застрелили подростка

Выстрелы на первом этаже торгового центра услышал один из дежуривших там полицейских. Он обнаружил лежащую жертву и пытался спасти, но ему это не удалось.

Стрелявшие скрылись, их разыскивают.

В полиции рассказали, что инцидент попал на камеры наблюдения. Между двумя группами людей (по разным оценкам, от пяти до девяти человек) произошла ссора и драка, в ходе которой один из ее участников вытащил пистолет и открыл огонь.

Причина ссоры пока неизвестна, отметили в полиции. Ходжес через телеканалы обратился к участникам инцидента с требованием явиться в полицию для дачи пояснений.

Кроме 19-летнего подростка, чье имя стражи порядка не озвучили, пуля зацепила куртку одного из посетителей торгового центра, рассказали в полиции.

Associated Press отмечает, что инцидент произошел на фоне большого наплыва покупателей, которые готовятся к празднованию Рождества.