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После взрыва в торговом центре в Ереване обнаружили тела уже 16 погибших

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В Ереване третий день идут поисково-спасательные работы
В Ереване третий день идут поисково-спасательные работы
Фото: mes.am

Количество погибших в результате произошедших 14 августа взрыва и пожара в торговом центре "Сурмалу" в столице Армении Ереване выросло до 16. Об этом проинформировало утром 16 августа МЧС страны.

Идентифицировать удалось шесть тел, все они принадлежат людям, родившимся в 1960-е годы.

В больницы обратились 60 пострадавших, 12 из них лечат стационарно. 

По состоянию на утро 16 августа спасатели продолжают тушить пожар и искать людей под завалами.

Без вести пропавшими считаются 18 человек, в том числе гражданин Ирана и гражданка России.

15 августа было известно о семи погибших.

Контекст:

Взрыв и последовавший после этого пожар произошли на складе с пиротехникой в торговом центре "Сурмалу" в центре Еревана 14 августа.

Трехэтажное здание частично обрушилось, руины, по данным МЧС Армении, занимают площадь 8–9 тыс. м².

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: пожар, взрыв, Армения, пиротехника, Ереван, спасатели, МЧС, пострадавшие, взрывы, больницы, погибшие
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