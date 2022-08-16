После взрыва в торговом центре в Ереване обнаружили тела уже 16 погибших

Идентифицировать удалось шесть тел, все они принадлежат людям, родившимся в 1960-е годы.
В больницы обратились 60 пострадавших, 12 из них лечат стационарно.
По состоянию на утро 16 августа спасатели продолжают тушить пожар и искать людей под завалами.
Без вести пропавшими считаются 18 человек, в том числе гражданин Ирана и гражданка России.
15 августа было известно о семи погибших.
Взрыв и последовавший после этого пожар произошли на складе с пиротехникой в торговом центре "Сурмалу" в центре Еревана 14 августа.
Трехэтажное здание частично обрушилось, руины, по данным МЧС Армении, занимают площадь 8–9 тыс. м².