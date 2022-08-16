После взрыва в торговом центре в Ереване обнаружили тела уже 16 погибших

В Ереване третий день идут поисково-спасательные работы Фото: mes.am

Идентифицировать удалось шесть тел, все они принадлежат людям, родившимся в 1960-е годы.

В больницы обратились 60 пострадавших, 12 из них лечат стационарно.

По состоянию на утро 16 августа спасатели продолжают тушить пожар и искать людей под завалами.

Без вести пропавшими считаются 18 человек, в том числе гражданин Ирана и гражданка России.

15 августа было известно о семи погибших.