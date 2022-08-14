Выросло количество погибших и раненых в результате взрыва в торговом центре в Ереване

"Спасатели обнаружили под завалами тело одного гражданина. В результате взрыва на данный момент двое людей погибли. Количество раненых, переведенных в разные медицинские центры, достигло 60", – говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что медики оценивают состояние 36 раненых как "средней степени тяжести", 22 пострадавших "выписаны после обследования".

Среди пострадавших есть пятилетняя девочка, отметили в минздраве.

Ранее было известно об одном погибшем и 20 раненых.

Взрыв и последовавший после этого пожар произошел на складе с пиротехникой в торговом центре "Сурмалу" в центре Еревана.