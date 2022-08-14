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Выросло количество погибших и раненых в результате взрыва в торговом центре в Ереване

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Среди пострадавших пятилетняя девочка, отметили в минздраве
Среди пострадавших – пятилетняя девочка, отметили в минздраве
Фото: ՀՀ առողջապահության նախարարություն / Fаcebook

Количество погибших в результате произошедших 14 августа взрыва и пожара в торговом центре "Сурмалу" в столице Армении Ереване выросло до двух, проинформировал в Fаcebook минздрав страны.

"Спасатели обнаружили под завалами тело одного гражданина. В результате взрыва на данный момент двое людей погибли. Количество раненых, переведенных в разные медицинские центры, достигло 60", – говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что медики оценивают состояние 36 раненых как "средней степени тяжести", 22 пострадавших "выписаны после обследования".

https://www.facebook.com/ministryofhealthcare/posts/pfbid02KfNu1dxSZsSjktYkTQhSsZU3PoLuXARMLRu35vTUAWtpxx3uYLC43a8z3k5o7ebfl

Среди пострадавших есть пятилетняя девочка, отметили в минздраве.

Ранее было известно об одном погибшем и 20 раненых.

Взрыв и последовавший после этого пожар произошел на складе с пиротехникой в торговом центре "Сурмалу" в центре Еревана.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: пожар, взрыв, Армения, пиротехника, Ереван, спасатели, жертвы, пострадавшие, взрывы, Минздрав, погибшие
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