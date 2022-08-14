В торговом центре в Ереване произошел взрыв, есть погибший и десятки пострадавших

"По предварительным данным, произошел взрыв, вызвавший пожар. Есть одна жертва и 20 раненых", – говорится в сообщении.

Пожару присвоили третий уровень сложности, для тушения объекта отправили более 20 пожарных расчетов.

На видео с места происшествия, которые постят в соцсетях, видны столбы черного дыма высотой в десятки метров.

Пресс-секретарь МЧС сообщил "Радио Азатутюн", что горит трехэтажное здание местных складов, там есть частичное обрушение, взрываются "легковоспламеняющиеся взрывчатые материалы".

Российское агентство "Sputnik Ближнее зарубежье" пишет в Telegrаm, что в соцсетях сообщают о взрывающихся фейерверках.