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В торговом центре в Ереване произошел взрыв, есть погибший и десятки пострадавших

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Спасатели пытаются потушить пожар
Спасатели пытаются потушить пожар
Фото: mes.am

14 августа в торговом центре "Сурмалу" в центре столицы Армении Ереване произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом проинформировали в МЧС страны.

"По предварительным данным, произошел взрыв, вызвавший пожар. Есть одна жертва и 20 раненых", – говорится в сообщении.

Пожару присвоили третий уровень сложности, для тушения объекта отправили более 20 пожарных расчетов.

На видео с места происшествия, которые постят в соцсетях, видны столбы черного дыма высотой в десятки метров.

https://www.facebook.com/SargsyanAshot/videos/382448337181628/

Пресс-секретарь МЧС сообщил "Радио Азатутюн", что горит трехэтажное здание местных складов, там есть частичное обрушение, взрываются "легковоспламеняющиеся взрывчатые материалы".

Российское агентство "Sputnik Ближнее зарубежье" пишет в Telegrаm, что в соцсетях сообщают о взрывающихся фейерверках.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: пожар, взрыв, Армения, пиротехника, Ереван, фейерверк, жертвы, МЧС, пострадавшие, взрывы, погибшие
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