ГОРДОН
 
 
МИР

В Ереване протестующие разгромили офис фонда Сороса

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его команду связывают с американским финансистом Джорджем Соросом, сообщает Vzglyad.az.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт
Фото: EPA

В Ереване (Армения) противники подписания документа с Азербайджаном и Россией о перемирии в Нагорном Карабахе устроили погром в офисе фонда американского финансиста Джорджа Сороса. Об этом 10 ноября сообщает Vzglyad.az.

В YouTube опубликовано видео, на котором видно, как протестующие бьют окна и двери, разбрасывают предметы и бумаги в помещении офиса, а также ищут ценные предметы.

ВИДЕО
Видео: Vusal Mamedov / YouTube

По информации издания, премьер-министра Армении Никола Пашиняна  и его команду во власти Армении связывают с Соросом. В частности, при Пашиняне многие должности получили люди, которые работали в фонде американского бизнесмена, говорится в сообщении. 

В ночь с 9-го на 10 ноября Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе

Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей. 

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. 

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

Теги: Россия, Владимир Путин, Джордж Сорос, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ереван, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Джамала осыпала себя лепестками желтой хризантемы
Джамала осыпала себя лепестками желтой хризантемы
Рэп-исполнительница Алина Паш заразилась коронавирусом
Рэп-исполнительница Алина Паш заразилась коронавирусом
Солистка "НеАнгелов" Каминская заявила о желании начать сольную карьеру
Солистка "НеАнгелов" Каминская заявила о желании начать сольную карьеру
Актер из "Доктора Хауса" Беласко умер в 38 лет
Актер из "Доктора Хауса" Беласко умер в 38 лет
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров
"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров
Никитюк в мини позировала в ресторане
Никитюк в мини позировала в ресторане
Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ
Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь
"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь
Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном
Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном
"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни
"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни
Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти
Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
  Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS