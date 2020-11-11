В Ереване протестующие разгромили офис фонда Сороса

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его команду связывают с американским финансистом Джорджем Соросом, сообщает Vzglyad.az.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт Фото: EPA

В Ереване (Армения) противники подписания документа с Азербайджаном и Россией о перемирии в Нагорном Карабахе устроили погром в офисе фонда американского финансиста Джорджа Сороса. Об этом 10 ноября сообщает Vzglyad.az.

В YouTube опубликовано видео, на котором видно, как протестующие бьют окна и двери, разбрасывают предметы и бумаги в помещении офиса, а также ищут ценные предметы.

ВИДЕО

Видео: Vusal Mamedov / YouTube

По информации издания, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его команду во власти Армении связывают с Соросом. В частности, при Пашиняне многие должности получили люди, которые работали в фонде американского бизнесмена, говорится в сообщении.

В ночь с 9-го на 10 ноября Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе.

Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.