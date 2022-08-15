Число жертв взрыва в торговом центре в Ереване увеличилось, без вести пропавшими считаются более 20 человек

Поисковые работы на месте происшествия продолжаются, пропавшими без вести считаются 23 человека: шесть граждан Ирана, одна гражданка России, остальные – граждане Армении.

Родственники одной из женщин, оказавшихся под завалами, сообщили, что после взрыва один из сотрудников торгового центра смог выйти на связь, отмечает "Радио Азатуюн". Эта женщина беременна и пошла в торговый центр с пятилетним ребенком и 30-летней сестрой. По словам сотрудника ТРЦ, позвонившего из-под завалов, он, женщина и ребенок заблокированы в подвале.

"Призыв о помощи слышался возле столба, он владелец магазина, его сотрудник сказал: "Я с беременной женщиной и ребенком на подвальном этаже". Это все. И больше связи с ними не было. Теперь я не знаю, где этот парень, что и как", – рассказал родственник беременной женщины.