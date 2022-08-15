ГОРДОН
 
 
МИР

Число жертв взрыва в торговом центре в Ереване увеличилось, без вести пропавшими считаются более 20 человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Под завалами торгового центра продолжают искать людей
Под завалами торгового центра продолжают искать людей
Фото: mes.am

Число жертв взрыва и пожара, произошедших 14 августа в торговом центре "Сурмалу" в столице Армении Ереване, увеличилось до семи. Об этом информирует пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Поисковые работы на месте происшествия продолжаются, пропавшими без вести считаются 23 человека: шесть граждан Ирана, одна гражданка России, остальные – граждане Армении. 

Родственники одной из женщин, оказавшихся под завалами, сообщили, что после взрыва один из сотрудников торгового центра смог выйти на связь, отмечает "Радио Азатуюн". Эта женщина беременна и пошла в торговый центр с пятилетним ребенком и 30-летней сестрой. По словам сотрудника ТРЦ, позвонившего из-под завалов, он, женщина и ребенок заблокированы в подвале. 

"Призыв о помощи слышался возле столба, он владелец магазина, его сотрудник сказал: "Я с беременной женщиной и ребенком на подвальном этаже". Это все. И больше связи с ними не было. Теперь я не знаю, где этот парень, что и как", – рассказал родственник беременной женщины.

Контекст:

Взрыв и последовавший после этого пожар произошли на складе с пиротехникой в торговом центре "Сурмалу" в центре Еревана 14 августа. Здание частично обрушилось. Утром 15 августа было известно о шести погибших. В МЧС Армении отмечают, что еще 60 человек обратились за помощью к врачам, 12 из них до сих пор остаются в больницах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Армения, торговый центр, Ереван, жертвы, МЧС, взрывы, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео
  Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео
  "Я сильно поправился на тот момент. Ты ешь все подряд – бутерброды, картошка". Кулеба рассказал, как повредил ногу и почему сейчас хромает
  "Я сильно поправился на тот момент. Ты ешь все подряд – бутерброды, картошка". Кулеба рассказал, как повредил ногу и почему сейчас хромает G
Дмитрий ГОРДОН
Экс-супруг Лопес, 53-летний Марк Энтони обнародовал фото из гримерки в компании девушки
Экс-супруг Лопес, 53-летний Марк Энтони обнародовал фото из гримерки в компании девушки
  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена
  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена G
  Roxolana перепела песню Кузьмы "Люди як кораблі". Видео
  Roxolana перепела песню Кузьмы "Люди – як кораблі". Видео
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Ничего хорошего в России не будет". Loboda высказалась о Путине и населении РФ
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
Защищающий Украину актер Стороженко показал, как выглядит спустя несколько дней после ранения. Фото
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
"Такая милая, она не хочет будить Бена". Лопес показала, как ухаживает за собой после душа перед сном. Видео
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (37742)
2
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (22218)
3
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ (21255)
4
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (20589)
5
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага (16144) G
6
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (15513)
7
Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет (12429)
8
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом (11715)
 
 
 
 