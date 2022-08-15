Жертв взрыва в торговом центре в Ереване уже шесть, два тела не опознаны – МЧС Армении

Руины занимают площадь до 9000 м², отметили в МЧС Фото: mes.am

"Есть шесть жертв: Анаит Мхитарян, Мисак Маргарян, Джемма Назарян и Гаянэ Аветисян. Личность двух жертв не установлена", – говорится в сообщении.

Ранее было известно о двух погибших.

В МЧС отметили, что пропавшими без вести на территории торгового центра могут считаться 16 человек, ведомство опубликовало их имена и фамилии.

Из-под завалов вытащили 10 пострадавших.

По состоянию на 23.00 воскресенья было известно о 56 пострадавших, половина из них находилась на стационарном лечении.

"Установлено, что произошел взрыв с возгоранием и обрушением. Трехэтажное здание частично обрушилось, руины занимают площадь 8–9 тыс. м². [...] Работы по тушению пожара ведутся на шести объектах", – объяснили в министерстве.

Взрыв и последовавший после этого пожар произошел на складе с пиротехникой в торговом центре "Сурмалу" в центре Еревана.