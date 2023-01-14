В Лондоне открыли стрельбу возле церкви, ранения получили шесть человек

Суперинтендант Эд Уэллес отметил, что, согласно предварительным данным, стреляли из автомобиля, который проезжал мимо и затем уехал прочь.

Ранения ноги получила 12-летняя девочка, а девочка в возрасте семи лет получила "опасные для жизни повреждения".

Также ранены женщины в возрасте 21 год, 41 год, 48 лет и 54 года.

По данным полиции, повреждения 48-летней женщины таковы, что "могут изменить ее жизнь".

Британская газета Daily Mail пишет, что стреляли из черной машины. Всего в момент стрельбы на месте инцидента находилось около 350 скорбящих, которые пришли на панихиду по 50-летней женщины и ее 20-летней дочери, которые умерли в конце 2022 года "с разницей в месяц", одна из них – от рака.

Изданию MyLondon очевидцы рассказали, что их обстреляли, когда они вышли на улицу, чтобы посмотреть на полет голубей после поминальной службы.

Полиция проводит расследование инцидента.