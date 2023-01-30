Пентагон отрицает свое участие в ударе по Ирану. СМИ утверждают о причастности Израиля

В Иране отрицают, что атака на военные и другие объекты страны в ночь на 29 января была результативной Скриншот: Khurram Zubair / Twitter

Райдер подчеркнул, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, и отказался от дальнейших комментариев, пишет агентство.

О том, что официальные лица США указывали на роль Израиля в нападении, сообщила 29 января The Wall Street Journal со ссылкой на несколько неназванных источников. Отмечается, что израильские военные отказались комментировать удары по Ирану.

Также американское официальное лицо на условиях анонимности сообщило Reuters, что, "похоже, в этом замешан Израиль". Несколько других официальных лиц США отказались от комментариев, заявив, что Вашингтон не играет никакой роли.

Тегеран пока официально не возложил вину за удар по своим объектам ни на одну из стран либо организаций. Однако, пишет Reuters, государственное телевидение Ирана передало комментарий депутата Хоссейна Мирзайе, в котором говорилось о "серьезном предположении", что за этим якобы стоит Израиль.