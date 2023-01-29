Спикер Воздушных сил ВСУ о событиях в Иране: Это последствия их политики

На вопрос, нет ли у него из своих источников информации о подробностях событий в Иране, он отвечать отказался, пояснив, что не может комментировать такие вещи в международном секторе, "даже "бавовну" в России".
"Происходящее в Иране можно назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", – в то же время отметил Игнат.
Он напомнил, что РФ все еще хочет получать от иранцев вооружение, которое у нее самой в дефиците, а именно баллистические ракеты и ударные беспилотники (такие, как Shahed и другие). Иран, в свою очередь, хочет от Москвы самолеты.
"Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", – подытожил Игнат.
В ночь на 29 января в социальных сетях и СМИ появились видео и информация о взрывах на военных объектах и нефтеперерабатывающем предприятии в Иране
Минобороны Ирана подтвердило, что на оборонный завод была совершена атака дронами, но заявило, что она была "неудачной".
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Осенью 2022 года СМИ сообщали, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
Израильский "12 канал" со ссылкой на западную разведку сообщил в конце декабря 2022 года, что в качестве платы за поставку в Россию иранских дронов-камикадзе Тегеран получит от Москвы до 24 истребителей Су-35. Иранские летчики уже учатся летать на таких самолетах, отмечали СМИ.
Пока, по данным украинской военной разведки, Тегеран не поставил России ракет. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале января 2023 года говорил, что переговоры между ними на этот счет, вероятно, идут.