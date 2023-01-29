Спикер Воздушных сил ВСУ о событиях в Иране: Это последствия их политики

На вопрос, нет ли у него из своих источников информации о подробностях событий в Иране, он отвечать отказался, пояснив, что не может комментировать такие вещи в международном секторе, "даже "бавовну" в России".

"Происходящее в Иране можно назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", – в то же время отметил Игнат.

Он напомнил, что РФ все еще хочет получать от иранцев вооружение, которое у нее самой в дефиците, а именно баллистические ракеты и ударные беспилотники (такие, как Shahed и другие). Иран, в свою очередь, хочет от Москвы самолеты.

"Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", – подытожил Игнат.