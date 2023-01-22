Бабченко рассказал о том, где Россия берет оружие

Бабченко: Когда есть маленькие "джавелинчики", то большие танки не играют роли. Они поняли, что железо жгут на ура Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Бацман спросила, что у России сейчас происходит с оружием и "технической стороной истории", учитывая, что Иран пока дает ей только дроны, но не ракеты, а советские запасы со складов россияне во многом исчерпали и уже зачастую используют, по словам украинских военных, ракеты, произведенные осенью 2022 года.

"Ну, старого железа – по крайней мере, танкового всякого – у них валяется по этим базам хранения вагон. Оно неисправное, оно наполовину разворованное, но тем не менее там, я думаю, на десятки тысяч счет идет этих хотя бы просто каркасов, кузовов. Вот они строят сейчас свои танкоремонтные заводы. И нужно время, чтобы наклепать этих новых коробок, новых мангалов для Javelin. И что касается бронетехники – я думаю, они ее худо-бедно наклепают", – ответил Бабченко.

По его словам, как РФ решит вопрос с ракетами, он не знает.

"В принципе, ракеты они производить могут. Вопрос в чипах, в насыщении электроникой. Если им удастся наладить канал поставки – ну, худо-бедно они что-то клепать и там могут. Ну, Иран полностью под санкциями, окружен вообще, и то он какие-то свои ракеты производит... Я думаю, они найдут какие-то пути, чтобы производить. Но, слава тебе, господи, такой концентрации уже, понятно, не будет", – считает журналист.

При этом, по его мнению, Россия теперь будет делать ставку в большей степени на массовость армии, чем на вооружение.

"Миллион орков если полезет даже вот просто с автоматами и саперными лопатками, это уже проблема. Они поняли, что количество железа сейчас не играет роли. Когда есть такие маленькие "джавелинчики", то такие большие танки не играют роли. Они поняли, что железо жгут на ура. Они поняли, что и ракетами ничего не получается. Но поняли, что вот этими малыми группами по 15 человек по 10 волн за сутки, кладя по 150 человек на один квадратный метр, все-таки до центра Соледара доползти можно", – отметил Бабченко.

То есть, подчеркнул он, какая-то эффективность у этой тактики, в отличие от других, использованных Россией, есть. В связи с этим, считает журналист, оккупанты еще попытаются "полезть на Киев гигантской волной мяса".

"Им сейчас нужно время, пауза. И они будут готовить новый кулак: с учетом, как им кажется, ошибок и переставлением кроватей в публичном доме. И вот мы опять возвращаемся к тому, кто первый соберет кулак: Украина или Россия... Вопрос состоит в том, кто успеет первым получить оружие и перевооружиться", – сказал Бабченко.

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