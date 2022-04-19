Зеленский: Российские ракетные удары приводят только к одному – ракетной самодемилитаризации РФ

Зеленский: Мы, мир и история заберут у России значительно больше, чем российские ракеты в Украине Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что российская армия не сбавляет темп использования ракет против Украины, несмотря на то, что ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях даже уже действующих санкций.

"А когда будут закрыты все лазейки, которые используются для обхода санкций, и когда будут введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным. То есть российские ракетные удары приводят только к одному – ракетной самодемилитаризации Российской Федерации. Сходный процесс происходит и с другими российскими вооружениями", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, ни один из ракетных ударов принципиально не изменил ситуацию для РФ, а все вместе они представляют собой "стратегическую нелепость".

"Сегодняшние удары по Львову, по Днепропетровщине и любые другие российские удары означают только одно: мы, мир и история заберут у России значительно больше, чем российские ракеты в Украине. Каждая потерянная жизнь – это аргумент лишь для того, чтобы украинцы и другие свободные народы поколение за поколением воспринимали Россию исключительно как угрозу. А любую инфраструктуру можно восстановить. И мы это обязательно сделаем", – добавил президент.

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